Юрій Горбунов та Катерина Осадча відсвяткували річницю шлюбу — відео, фото

Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha

У родині продюсера Юрія Горбунова та телеведучої Катерини Осадчої особливе свято. Зіркове подружжя святкує восьму річницю шлюбу.

В особливий день пара поділилася зворушливим відео в Instagram.

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З нагоди свята подружжя підготувало особливе відео, в якому поділося із шанувальниками подробицями своєї романтичної історії.

Весілля пара зіграла у досить непопулярний місяць — 3 лютого. Як зізналися Осадча та Горбунов, це сталося через те, що певний час вони відкладали весілля, а потім виявилося, що ведуча вагітна.

"Ми з'ясували, що наприкінці лютого має народитися наш первісток, і він мав народитися у законному шлюбі. Восени була пропозиція, але все якось забулося і згадалося 3 лютого. Тепер маємо 3 лютого — день весілля, а 18 лютого — день народження Івана", — пригадала пара.

Насправді Горбунов та Осадча не планували жодного святкування, однак їхні друзі влаштували для них сюрприз. Одразу біля РАГСу на пару чекало прикрашене авто, яке відвезло їх на святкування у ресторан.

Кадри з весілля ведучих. Фото: скриншот

Горбунов та Осадча пригадали весілля. Фото: скриншот

А ось пошук весільної сукні став для Катерини справжнім випробуванням, адже тоді вона була на останніх термінах вагітності. Але, на щастя, ведуча знайшла те саме вбрання в одної з українських дизайнерок.

Весілля Осадчої та Горбунова. Фото: скриншот

Нагадаємо, фільм з Юрієм Горбуновим "Потяг у 31 грудня" покажуть на Netflix. Також ми писали, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою.