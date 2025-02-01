Лілі Коллінз вперше стала мамою і показала доньку — фото

Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою. У акторки та її чоловіка, режисера та письменника Чарлі МакДавелла, народилася донька.

Радісною звісткою знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Лілі Коллінз стала мамою

Зіркове подружжя не стало приховувати таку важливу подію, а у своєму фотоблогу 35-річна акторка поділилася першим зворушливим фото із немовлям. Новонароджена дівчинка, яку назвали Туве Джейн, мило спала у ліжечку.

Донька Лілі Коллінз та Чарлі МакДавелла. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері, про що у підписі до фото повідомила Коллінз. Зірка звернулася до доньки та подякувала усім, хто допомагав дівчинці з'явитися на світ.

"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Туве Джейн МакДавелл. Словами ніколи не висловити нашу безмежну вдячність за нашу неймовірну сурогатну матір і всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо вас до Місяця і назад...", — написала Лілі.

Чоловік акторки також звернувся до шанувальників у коментарях під дописом. Режисер подякував за підтримку та привітання, а також відповів на хейт з приводу того, що доньку пари народила сурогатна мама.

"Дякуємо за всі добрі повідомлення та любов. Ми дуже раді і дуже вдячні. Що стосується недобрих повідомлень про сурогатне материнство і наш шлях до народження дитини — це нормально не бути експертом у сурогатному материнстві. Це нормально — не знати, чому комусь може знадобитися сурогатне материнство для народження дитини. Це нормально — не знати мотивів сурогатної матері, незалежно від того, що ви припускаєте. І це нормально — витрачати менше часу на виверження ненависних слів у світ, особливо щодо прекрасної дівчинки, яка принесла багато любові в життя людей", — написав МакДавелл.

Лілі Коллінз та Чарлі МакДавелл. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Раніше стало відомо, що ведучий Андрій Чорновол стане батьком втретє. Також ми писали, що у ЗМІ ходять чутки про те, що Леся Нікітюк вагітна первістком.