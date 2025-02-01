Лили Коллинз впервые стала мамой и показала дочь — фото

Лили Коллинз. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. У актрисы и ее мужа, режиссера и писателя Чарли МакДауэлла, родилась дочь.

Радостной вестью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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Лили Коллинз стала мамой

Звездные супруги не стали скрывать такое важное событие, а в своем фотоблоге 35-летняя актриса поделилась первым трогательным фото с младенцем. Новорожденная девочка, которую назвали Туве Джейн, мило спала в кроватке.

Дочь Лили Коллинз и Чарли МакДауэлла. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери, о чем в подписи к фото сообщила Коллинз. Звезда обратилась к дочери и поблагодарила всех, кто помогал девочке появиться на свет.

"Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн МакДауэлл. Словами никогда не выразить нашу безграничную благодарность за нашу невероятную суррогатную мать и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим вас до Луны и обратно...", — написала Лили.

Муж актрисы также обратился к поклонникам в комментариях под сообщением. Режиссер поблагодарил за поддержку и поздравления, а также ответил на хейт по поводу того, что дочь пары родила суррогатная мама.

"Спасибо за все добрые сообщения и любовь. Мы очень рады и очень благодарны. Что касается нехороших сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка — это нормально не быть экспертом в суррогатном материнстве. Это нормально — не знать, почему кому-то может понадобиться суррогатное материнство для рождения ребенка. Это нормально — не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И это нормально — тратить меньше времени на извержение ненавистных слов в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей", — написал МакДауэлл.

Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Ранее стало известно, что ведущий Андрей Черновол станет отцом в третий раз. Также мы писали, что в СМИ ходят слухи о том, что Леся Никитюк беременна первенцем.