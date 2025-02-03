Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая отпраздновали годовщину брака - видео, фото

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

В семье продюсера Юрия Горбунова и телеведущей Екатерины Осадчей особый праздник. Звездные супруги празднуют восьмую годовщину брака.

В особый день пара поделилась трогательным видео в Instagram.

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По случаю праздника супруги подготовили особое видео, в котором поделились с поклонниками подробностями своей романтической истории.

Свадьбу пара сыграла в довольно непопулярный месяц — 3 февраля. Как признались Осадчая и Горбунов, это произошло из-за того, что некоторое время они откладывали свадьбу, а потом оказалось, что ведущая беременна.

"Мы выяснили, что в конце февраля должен родиться наш первенец и он должен был родиться в законном браке. Осенью было предложение, но все как-то забылось и вспомнилось 3 февраля. Теперь имеем 3 февраля — день свадьбы, а 18 февраля — день рождения Ивана", — вспомнила пара.

На самом деле, Горбунов и Осадчая не планировали никакого празднования, однако их друзья устроили для них сюрприз. Сразу возле ЗАГСа пару ждало украшенное авто, которое отвезло их на празднование в ресторан.

Кадры со свадьбы ведущих. Фото: скриншот

Горбунов и Осадчая вспомнили свадьбу. Фото: скриншот

А вот поиск свадебного платья стал для Екатерины настоящим испытанием, ведь тогда она была на последних сроках беременности. Но, к счастью, ведущая нашла тот самый наряд у одного из украинских дизайнеров.

Свадьба Осадчей и Горбунова. Фото: скриншот

Напомним, фильм с Юрием Горбуновым "Поезд в 31 декабря" покажут на Netflix. Также мы писали, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой.