Девід Гарбор та Лілі Аллен розлучаються — подробиці

Зірка серіалу "Дивні дива" Девід Гарбор розлучається з дружиною
Американський актор Девід Гарбор розлучається зі своєю дружиною співачкою Лілі Аллен. Зіркове подружжя було у шлюбі чотири роки.
Про це виданню People повідомили інсайдери.
Девід Гарбор та Лілі Аллен розлучаються
Чутки про негаразди у шлюбі зірок поповзли ще у грудні після того, як у одному з подкастів співачка заговорила про непростий період в житті.
Однак тепер інсайдери офіційно заявляють про те, що шлюб 49-річного Гарбора та 39-річної Аллен дав тріщину. За словами оточення, зірка "Дивних див" та його кохана вже роз'їхалися.
Гарбор та Аллен були в офіційному шлюбі чотири роки. У вересні 2020 пара одружилася у Лас-Вегасі, а церемонію для них провів двійник Елвіса Преслі.
Для співачки це був другий шлюб. Алле вже була заміжня за Семом Купером сім років. У експодружжя є двоє спільних доньок — Етель Мері та Марні Роуз.
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов та Катерина Осадча зворушливо привітали одне одного з річницею шлюбу.
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