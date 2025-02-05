Девід Гарбор та Лілі Аллен розлучаються — подробиці

Девід Гарбор. Фото: instagram.com/dkharbour

Американський актор Девід Гарбор розлучається зі своєю дружиною співачкою Лілі Аллен. Зіркове подружжя було у шлюбі чотири роки.

Про це виданню People повідомили інсайдери.

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Чутки про негаразди у шлюбі зірок поповзли ще у грудні після того, як у одному з подкастів співачка заговорила про непростий період в житті.

Однак тепер інсайдери офіційно заявляють про те, що шлюб 49-річного Гарбора та 39-річної Аллен дав тріщину. За словами оточення, зірка "Дивних див" та його кохана вже роз'їхалися.

Лілі Аллен та Девід Гарбор. Фото: instagram.com/dkharbour

Гарбор та Аллен були в офіційному шлюбі чотири роки. У вересні 2020 пара одружилася у Лас-Вегасі, а церемонію для них провів двійник Елвіса Преслі.

Весілля Девіда Гарбора та Лілі Аллен у Лас-Вегасі. Фото: instagram.com/dkharbour

Для співачки це був другий шлюб. Алле вже була заміжня за Семом Купером сім років. У експодружжя є двоє спільних доньок — Етель Мері та Марні Роуз.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов та Катерина Осадча зворушливо привітали одне одного з річницею шлюбу.

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