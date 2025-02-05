Дэвид Харбор и Лили Аллен разводятся - подробности

Дэвид Гарбор. Фото: instagram.com/dkharbour

Американский актер Дэвид Харбор разводится со своей женой певицей Лили Аллен. Звездные супруги были в браке четыре года.

Об этом изданию People сообщили инсайдеры.

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Слухи о проблемах в браке звезд поползли еще в декабре после того, как в одном из подкастов певица заговорила о непростом периоде в жизни.

Однако теперь инсайдеры официально заявляют о том, что брак 49-летнего Гарбора и 39-летней Аллен дал трещину. По словам окружения, звезда "Очень странных дел" и его возлюбленная уже разъехались.

Лили Аллен и Дэвид Харбор. Фото: instagram.com/dkharbour

Харбор и Аллен были в официальном браке четыре года. В сентябре 2020 пара поженилась в Лас-Вегасе, а церемонию для них провел двойник Элвиса Пресли.

Свадьба Дэвида Гарбора и Лили Аллен в Лас-Вегасе. Фото: instagram.com/dkharbour

Для певицы это был второй брак. Алле уже была замужем за Сэмом Купером семь лет. У экс-супругов есть две общих дочери — Этель Мэри и Марни Роуз.

Напомним, ранее Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая трогательно поздравили друг друга с годовщиной брака.

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