Элайджа Вуд впервые женился - подробности

Элайджа Вуд. Фото: скриншот

Звезда фильма "Властелин колец" Элайджа Вуд официально женился на своей избраннице, продюсере Метте-Мари Конгсвед. Пара вместе уже семь лет и даже имеет двоих детей.

Об изменениях в личной жизни актера пишет TMZ.

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Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед поженились

44-летний актер и его 33-летняя возлюбленная уже длительное время вместе, однако лишь недавно решили официально пожениться.

Слухи о том, что Вуд и Конгсвед поженились появились после того, как знаменитость во время подкаста Inside of You назвал любимую своей женой.

Как рассказал инсайдер, звездная пара официально стала мужем и женой накануне Нового года. Вуд и Конгсвед сыграли тайную свадьбу в Швеции. На церемонии присутствовали их и друзья, всего на празднике было около 80 человек.

Отметим, что актер и продюсер вместе уже семь лет. Пара начала отношения в 2018 году, а через два года у них родился первенец — сын Эван. В феврале 2022 года стало известно, что у Вуд и Конгсвед появилась на свет дочь.

Ранее мы писали, что звезда "Очень странных дел" разводится с женой после четырех лет брака.

Также стало известно, что Брэд Питт хочет помириться с Анджелиной Джоли после скандального развода.