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Critics Choice Awards 2025 — кто получил престижную премию

8 февраля 2025 15:23
Мария Коваленко - Редактор
Critics Choice Awards 2025 - полный список победителей премии
Critics Choice Awards 2025. Фото: Reuters
Мария Коваленко - Редактор

В Лос-Анджелесе 7 февраля состоялась ежегодная церемония награждения премии Critics Choice Awards-2025. Ассоциация телекинокритиков отметила лучшие фильмы и актеров.

Об этом пишет The New York Times.

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30-я церемония премии должна была состояться еще 10 января, однако из-за лесных пожаров в Калифорнии ее перенесли на 7 февраля.

Триумфаторами этого года стали фильмы "Эмилия Перес", "Субстанция" и "Wicked: Чародейка" — они получили наибольшее количество наград от кинокритиков.

Акторка Демі Мур - фото
Деми Мур победила в номинации "Лучшая женская роль". Фото: Reuters

А вот лучшим фильмом была признана лента "Анора", которая рассказывает об отношениях проститутки с сыном российского олигарха. Хотя фильм был одобрительно принят критиками, в сети вокруг него разгорелся скандал, ведь одну из ролей исполнил российский актер и фигурант базы "Миротворец" Юрий Борисов.

Полный список победителей в разделе "Кино"

  • Лучший фильм — "Анора"
  • Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, "Бруталист"
  • Лучшая женская роль — Деми Мур, "Субстанция"
  • Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин, "Настоящая боль"
Едріан Броуді - фото
Эдриан Броуди победил в номинации "Лучшая мужская роль". Фото: Reuters
  • Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, "Эмилия Перес"
  • Лучшая молодая актриса или актер — Мейзи Стелла, "Моя старая задница"
  • Лучший актерский ансамбль — "Конклав"
Актор Рейф Файнз - фото
Рэйф Файнз получил награду за фильм "Конклав". Фото: Reuters
  • Лучший режиссер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародейка"
  • Лучший оригинальный сценарий — Корали Фаргит, "Субстанция"
  • Лучший адаптированный сценарий — Питер Страуган, "Конклав"
  • Лучшая операторская работа — "Носферату"
  • Лучший художник-постановщик — Нейтан Кроули и Ли Сандалс, "Wicked: Чародейка"
  • Лучший монтаж — "Соперники"
  • Лучший дизайн костюмов — "Wicked: Чародейка"
Акторка та співачка Аріана Гранде - фото
Ариана Гранде представила фильм "Wicked: Чародейка". Фото: Reuters
  • Лучшие прически и грим — "Субстанция"
  • Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая"
  • Лучший анимационный фильм — "Дикий робот"
  • Лучшая комедия — "Настоящая боль", "Дэдпул и Росомаха"
  • Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес"
  • Лучшая песня — El Mal из фильма "Эмилия Перес"
  • Лучшая музыка — "Соперники"
Акторка Зої Салдана - фото
Зои Салдана победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Фото: Reuters

Полный список победителей в разделе "Телевидение"

  • Лучший драматический сериал — "Сегун"
  • Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, "Сегун"
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Кэти Бейтс, "Мэтлок"
  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано, "Сегун"
  • Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоши, "Сёгун"
Актори серіалу Сьоґун - фото
Команда сериала "Сегун". Фото: Reuters
  • Лучший комедийный сериал — "Хитрости"
  • Лучшая мужская роль, комедийный сериал — Адам Броуди, "Никто этого не хочет"
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"
  • Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Майкл Ури, "Терапия"
  • Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Анна Айнбиндер, "Хитрости"
  • Лучший мини-сериал — "Олененок"
Акторка Джессіка Ганнінг - фото
Джессика Ханнинг получила награды за сериала "Олененок". Фото: Reuters
  • Лучший телевизионный фильм — "Ребел-Ридж"
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале или тв-фильме — Колин Фаррелл, "Пингвин"
  • Лучшая женская роль в мини-сериале или тв-фильме — Кристин Милиоти, "Пингвин"
  • Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Лиев Шрайбер, "Идеальная пара"
  • Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Джессика Ганнинг, "Олененок"
  • Лучший сериал на иностранном языке — "Игра в кальмара"
  • Лучший анимационный сериал — "Люди Икс 97"

Ранее стало известно, кто может сыграть ключевые роли в сериале "Гарри Поттер". Также мы писали, что звезда "Властелина колец" впервые женился.

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