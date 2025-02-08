Critics Choice Awards 2025 - полный список победителей премии

Critics Choice Awards 2025. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе 7 февраля состоялась ежегодная церемония награждения премии Critics Choice Awards-2025. Ассоциация телекинокритиков отметила лучшие фильмы и актеров.

Об этом пишет The New York Times.

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30-я церемония премии должна была состояться еще 10 января, однако из-за лесных пожаров в Калифорнии ее перенесли на 7 февраля.

Триумфаторами этого года стали фильмы "Эмилия Перес", "Субстанция" и "Wicked: Чародейка" — они получили наибольшее количество наград от кинокритиков.

Деми Мур победила в номинации "Лучшая женская роль". Фото: Reuters

А вот лучшим фильмом была признана лента "Анора", которая рассказывает об отношениях проститутки с сыном российского олигарха. Хотя фильм был одобрительно принят критиками, в сети вокруг него разгорелся скандал, ведь одну из ролей исполнил российский актер и фигурант базы "Миротворец" Юрий Борисов.

Полный список победителей в разделе "Кино"

Лучший фильм — "Анора"

Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, "Бруталист"

Лучшая женская роль — Деми Мур, "Субстанция"

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин, "Настоящая боль"

Эдриан Броуди победил в номинации "Лучшая мужская роль". Фото: Reuters

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучшая молодая актриса или актер — Мейзи Стелла, "Моя старая задница"

Лучший актерский ансамбль — "Конклав"

Рэйф Файнз получил награду за фильм "Конклав". Фото: Reuters

Лучший режиссер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародейка"

Лучший оригинальный сценарий — Корали Фаргит, "Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий — Питер Страуган, "Конклав"

Лучшая операторская работа — "Носферату"

Лучший художник-постановщик — Нейтан Кроули и Ли Сандалс, "Wicked: Чародейка"

Лучший монтаж — "Соперники"

Лучший дизайн костюмов — "Wicked: Чародейка"

Ариана Гранде представила фильм "Wicked: Чародейка". Фото: Reuters

Лучшие прически и грим — "Субстанция"

Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая"

Лучший анимационный фильм — "Дикий робот"

Лучшая комедия — "Настоящая боль", "Дэдпул и Росомаха"

Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес"

Лучшая песня — El Mal из фильма "Эмилия Перес"

Лучшая музыка — "Соперники"

Зои Салдана победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Фото: Reuters

Полный список победителей в разделе "Телевидение"

Лучший драматический сериал — "Сегун"

Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Кэти Бейтс, "Мэтлок"

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано, "Сегун"

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоши, "Сёгун"

Команда сериала "Сегун". Фото: Reuters

Лучший комедийный сериал — "Хитрости"

Лучшая мужская роль, комедийный сериал — Адам Броуди, "Никто этого не хочет"

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Майкл Ури, "Терапия"

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Анна Айнбиндер, "Хитрости"

Лучший мини-сериал — "Олененок"

Джессика Ханнинг получила награды за сериала "Олененок". Фото: Reuters

Лучший телевизионный фильм — "Ребел-Ридж"

Лучшая мужская роль в мини-сериале или тв-фильме — Колин Фаррелл, "Пингвин"

Лучшая женская роль в мини-сериале или тв-фильме — Кристин Милиоти, "Пингвин"

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Лиев Шрайбер, "Идеальная пара"

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Джессика Ганнинг, "Олененок"

Лучший сериал на иностранном языке — "Игра в кальмара"

Лучший анимационный сериал — "Люди Икс 97"

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