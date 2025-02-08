Critics Choice Awards 2025 - полный список победителей премии

Critics Choice Awards 2025 — кто получил престижную премию
В Лос-Анджелесе 7 февраля состоялась ежегодная церемония награждения премии Critics Choice Awards-2025. Ассоциация телекинокритиков отметила лучшие фильмы и актеров.
Об этом пишет The New York Times.
Победители Critics Choice Awards 2025
30-я церемония премии должна была состояться еще 10 января, однако из-за лесных пожаров в Калифорнии ее перенесли на 7 февраля.
Триумфаторами этого года стали фильмы "Эмилия Перес", "Субстанция" и "Wicked: Чародейка" — они получили наибольшее количество наград от кинокритиков.
А вот лучшим фильмом была признана лента "Анора", которая рассказывает об отношениях проститутки с сыном российского олигарха. Хотя фильм был одобрительно принят критиками, в сети вокруг него разгорелся скандал, ведь одну из ролей исполнил российский актер и фигурант базы "Миротворец" Юрий Борисов.
Полный список победителей в разделе "Кино"
- Лучший фильм — "Анора"
- Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди, "Бруталист"
- Лучшая женская роль — Деми Мур, "Субстанция"
- Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин, "Настоящая боль"
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Лучшая молодая актриса или актер — Мейзи Стелла, "Моя старая задница"
- Лучший актерский ансамбль — "Конклав"
- Лучший режиссер — Джон М. Чу, "Wicked: Чародейка"
- Лучший оригинальный сценарий — Корали Фаргит, "Субстанция"
- Лучший адаптированный сценарий — Питер Страуган, "Конклав"
- Лучшая операторская работа — "Носферату"
- Лучший художник-постановщик — Нейтан Кроули и Ли Сандалс, "Wicked: Чародейка"
- Лучший монтаж — "Соперники"
- Лучший дизайн костюмов — "Wicked: Чародейка"
- Лучшие прически и грим — "Субстанция"
- Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая"
- Лучший анимационный фильм — "Дикий робот"
- Лучшая комедия — "Настоящая боль", "Дэдпул и Росомаха"
- Лучший фильм на иностранном языке — "Эмилия Перес"
- Лучшая песня — El Mal из фильма "Эмилия Перес"
- Лучшая музыка — "Соперники"
Полный список победителей в разделе "Телевидение"
- Лучший драматический сериал — "Сегун"
- Лучший актер в драматическом сериале — Хироюки Санада, "Сегун"
- Лучшая женская роль в драматическом сериале — Кэти Бейтс, "Мэтлок"
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале — Таданобу Асано, "Сегун"
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале — Моэка Хоши, "Сёгун"
- Лучший комедийный сериал — "Хитрости"
- Лучшая мужская роль, комедийный сериал — Адам Броуди, "Никто этого не хочет"
- Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт, "Хитрости"
- Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале — Майкл Ури, "Терапия"
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале — Анна Айнбиндер, "Хитрости"
- Лучший мини-сериал — "Олененок"
- Лучший телевизионный фильм — "Ребел-Ридж"
- Лучшая мужская роль в мини-сериале или тв-фильме — Колин Фаррелл, "Пингвин"
- Лучшая женская роль в мини-сериале или тв-фильме — Кристин Милиоти, "Пингвин"
- Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Лиев Шрайбер, "Идеальная пара"
- Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или тв-фильме — Джессика Ганнинг, "Олененок"
- Лучший сериал на иностранном языке — "Игра в кальмара"
- Лучший анимационный сериал — "Люди Икс 97"
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