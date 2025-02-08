Фильм Малевич покажут на Мюнхенской конференции безопасности - детали

Кадр из фильма "Малевич". Фото: Госкино

Украинский фильм "Малевич" покажут в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Лента рассказывает о борьбе украинского художника Каземира Малевича с советской системой.

Об этом сообщает Госкино.

Читайте также:

Фильм "Малевич" покажут на Munich Security Conference 2025

В этом году на MSC состоится ряд событий, посвященных борьбе украинцев против российской агрессии. Так, в рамках мероприятий запланирован показ биографической ленты "Малевич".

Фильм рассказывает историю жизни выдающегося художника, который большую часть своей жизни боролся с тоталитарной властью и отстаивал украинское свободное искусство.

Постер фильма "Малевич". Фото: Госкино

"Поле культуры является частью борьбы, и справедливость в отношении культурного наследия играет важную роль в понимании устойчивого мира, прежде всего для Украины, но и для всего мира. Поэтому нам важно объяснять, почему Казимир Малевич является частью украинской культуры, как и многие другие имена, которые Россия апроприировала веками", — рассказала продюсер фильма Татьяна Филевская.

Фильм был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Фильм Центр Сербии, а также кинокомпаний 435 FILMS, BIG HAND FILMS, LEHMANN SISTERS, REVOLVER, ART & POPCORN, DIM FILMHOUSE.

В украинских кинотеатрах ленту покажут уже в мае 2025 года.

Ранее мы писали, что фильм об операции ВСУ на Курщине представили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Также стало известно, кто получил главные награды премии Critics Choice Awards 2025.