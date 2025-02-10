Новинки кіно - що подивитися в кінотеатрі з 13 лютого

Кадр з фільму "Капітан Америка". Фото: Marvel

Цей тиждень потішить українських глядачів цікавими новинками кіно. Повернення улюблених персонажів та нові захопливі історії стартують в прокаті.

Новини.LIVE розповідає, на що сходити у кінотеатр цього тижня.

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Капітан Америка

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Бріджит Джонс: Закохана у хлопця

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Тут і зараз

Усі події розгортаються навколо одного невеличкого клаптика землі. Неймовірні історії, які відбуваються в одному і тому самому місці, протягом багатьох століть.

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Тату на серці

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