Новинки кіно - що подивитися в кінотеатрі з 13 лютого

Найочікуваніші прем'єри тижня — що подивитися в кіно
Цей тиждень потішить українських глядачів цікавими новинками кіно. Повернення улюблених персонажів та нові захопливі історії стартують в прокаті.
Новини.LIVE розповідає, на що сходити у кінотеатр цього тижня.
Капітан Америка
Ще одна супергеройська пригода від Marvel. Відтепер щит Капітана Америки належить Сем Вілсону і він мусить захистити світ від нової загрози.
У кіно з 12 лютого.
Бріджит Джонс: Закохана у хлопця
Продовження романтичної комедії про журналістку Бріджит Джонс. Після смерті чоловіка, містера Дарсі, чи зможе вона відкрити серце новому коханню?
У кіно з 13 лютого.
Тут і зараз
Усі події розгортаються навколо одного невеличкого клаптика землі. Неймовірні історії, які відбуваються в одному і тому самому місці, протягом багатьох століть.
У кіно з 13 лютого.
Тату на серці
Шоу та Рул — люди з різних світів та здається, ніколи не зможуть бути разом. Та чи справді кохання зможе подолати будь-які перешкоди?
У кіно з 13 лютого.
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