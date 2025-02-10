Новинки кино - что посмотреть в кинотеатре с 13 февраля

Самые ожидаемые премьеры недели — что посмотреть в кино
Эта неделя порадует украинских зрителей интересными новинками кино. Возвращение любимых персонажей и новые увлекательные истории стартуют в прокате.
Новини.LIVE рассказывает, на что сходить в кинотеатр на этой неделе.
Капитан Америка
Еще одно супергеройское приключение от Marvel. Отныне щит Капитана Америки принадлежит Сэму Уилсону и он должен защитить мир от новой угрозы.
В кино с 12 февраля.
Бриджит Джонс: Без ума от парня
Продолжение романтической комедии о журналистке Бриджит Джонс. После смерти мужа, мистера Дарси, сможет ли она открыть сердце новой любви?
В кино с 13 февраля.
Здесь и сейчас
Все события разворачиваются вокруг одного небольшого клочка земли. Невероятные истории, которые происходят в одном и том же месте, на протяжении многих веков.
В кино с 13 февраля.
Тату на сердце
Шоу и Рул — люди из разных миров и кажется, никогда не смогут быть вместе. Но действительно ли любовь сможет преодолеть любые препятствия?
В кино с 13 февраля.
Ранее мы делились подборкой фильмов с героями-психопатами, которые доведут вас до мурашек.
Также посмотрим пятерку лучших исторических сериалов со зрелищными сценами.
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