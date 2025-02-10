Новинки кино - что посмотреть в кинотеатре с 13 февраля

Кадр из фильма "Капитан Америка". Фото: Marvel

Эта неделя порадует украинских зрителей интересными новинками кино. Возвращение любимых персонажей и новые увлекательные истории стартуют в прокате.

Новини.LIVE рассказывает, на что сходить в кинотеатр на этой неделе.

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