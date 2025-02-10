Муфаса — продолжение Король Лев бьет рекорды в кинотеатрах

Постер фильма "Муфаса: Король лев". Фото: instagram.com/disney

Анимационный фильм "Муфаса: Король Лев" бьет рекорды в прокате. Сиквел фильма "Король Лев" 2019 года, основанный на одноименном мультфильме, покорил сердца зрителей по всему миру.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Читайте также:

"Муфаса: Король Лев" собрал почти 700 млн долларов

Премьере ленты от Disney состоялась еще накануне Рождества, 20 декабря 2024 года, однако интерес аудитории не угасает. Хотя анимационные история получила большинство посредственных отзывов от критиков, зрители восприняли ее иначе и охотно смотрят в кино.

Так, фильм о новых приключениях льва Симбы и его друзей заработал в мировом прокате более 670 млн долларов и продолжает набирать. Показ "Муфасы" в кинотеатрах будет продолжаться до 18 февраля, после чего ожидается официальная премьера на стриминге.

Фильм уже обогнал еще одну анимационную ленту "Еж Соник 3", которая ошеломила своим успехом — она заработала более 462 млн долларов, что стало очень неожиданно для триквела.

Однако побить рекорд первой части фильма "Король Лев" ему вряд ли удастся. Ремейк одного из самых известных мультфильмов Disney заработал в прокате 1,663 млрд долларов.

Ранее мы рассказывали о 10 самых кассовых фильмах по мотивам видеоигр.

Также мы писали, какие ожидаемые премьеры состоятся уже на этой неделе в кинотеатрах.