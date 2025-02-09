Кращі фільми за мотивами відеоігор — що подивитися, добірка на вихідні

Кадр з фільму "Їжак Сонік 3". Фото: скриншот

Іноді сюжет відеоігор настільки захопливий, що хочеться побачити історії героїв на великому екрані. Деякі з таких фільмів стали справжніми рекордсменами у світовому кінопрокаті.

Новини.LIVE ділиться рейтингом найкращих стрічок за мотивами відеоігор.

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Брати Супер Маріо в кіно

Культова відеогра полонила серця фанатів не лише на приставці, а й у кіно. Анімаційний фільм від Universal Pictures зібрав у прокаті рекордну суму — понад 1,361 млрд доларів.

Їжак Сонік 3

Фільм про пригоди нестримного їжака Соніка вийшов у прокат 26 грудня 2024 року і вже посів друге місце у топі найкасовіших фільмів за мотивами гри. Збори стрічки становили — 462,5 млн доларів.

Warcraft: Початок

Масштабне фентезі за мотивами всесвіту Warcraft принесло кінокомпанії Universal Pictures 439 млн доларів у кінопрокаті.

Покемон. Детектив Пікачу

Легендарний герой популярного аніме про чарівних істот перевтілився у справжнього детектива у кіно. Пригоди Пікачу зібрали 433 млн доларів.

Ремпейдж

Захопливий екшн із Двейном "Скалою" Джонсом полюбився фанам своєю видовищністю та напруженим сюжетом. Загалом у кінопрокаті фільм приніс 428 млн доларів.

Uncharted: Незвідане

Одна з найвідоміших ігор про шукачів скарбів ожила на великому екрані, а головні ролі виконали Том Голланд та Марк Волберґ. Пригодницький бойовик приніс у прокаті 407 млн доларів.

Їжак Сонік 2

Друга частина нашумілого фільму також не відстає у рейтингу. Сиквел пригод Соніка заробив 405 млн доларів.

Angry Birds у кіно

Свого часу здавалося, що у Angry Birds грали абсолютно усі власники смартфонів. У кіно анімаційний фільм також пройшов з успіхом та приніс 352 млн доларів.

Принц Персії: Піски часу

Фільм вийшов майже 15 років тому, а досі захоплює глядачів по всьому світу. І не дарма, адже у кінотеатрах він зібрав 336 млн доларів.

Оселя зла: Фінальна битва

Закриває рейтинг шоста стрічка з франшизи "Оселя зла". Фільм приніс Мілі Йовович всесвітню любов, а картині — 314 млн доларів.

Раніше ми писали, Marvel потрапили у конфуз через постер до нового фільму.

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