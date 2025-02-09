Лучшие фильмы по мотивам видеоигр — что посмотреть, подборка на выходные

10 самых кассовых фильмов по мотивам видеоигр
Иногда сюжет видеоигр настолько захватывающий, что хочется увидеть истории героев на большом экране. Некоторые из таких фильмов стали настоящими рекордсменами в мировом кинопрокате.
Новини.LIVE делится рейтингом лучших лент по мотивам видеоигр.
Братья Супер Марио в кино
Культовая видеоигра пленила сердца фанатов не только на приставке, но и в кино. Анимационный фильм от Universal Pictures собрал в прокате рекордную сумму — более 1,361 млрд долларов.
Еж Соник 3
Фильм о приключениях неудержимого ежа Соника вышел в прокат 26 декабря 2024 года и уже занял второе место в топе самых кассовых фильмов по мотивам игры. Сборы ленты составили — 462,5 млн долларов.
Warcraft: Начало
Масштабное фэнтези по мотивам вселенной Warcraft принесло кинокомпании Universal Pictures 439 млн долларов в кинопрокате.
Покемон. Детектив Пикачу
Легендарный герой популярного аниме о волшебных существах перевоплотился в настоящего детектива в кино. Приключения Пикачу собрали 433 млн долларов.
Ремпейдж
Захватывающий экшн с Дуэйном "Скалой" Джонсом полюбился фанам своей зрелищностью и напряженным сюжетом. Всего в кинопрокате фильм принес 428 млн долларов.
Uncharted: Неизведанное
Одна из самых известных игр о искателях сокровищ ожила на большом экране, а главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг. Приключенческий боевик принес в прокате 407 млн долларов.
Еж Соник 2
Вторая часть нашумевшего фильма также не отстает в рейтинге. Сиквел приключений Соника заработал 405 млн долларов.
Angry Birds в кино
В свое время казалось, что в Angry Birds играли абсолютно все владельцы смартфонов. В кино анимационный фильм также прошел с успехом и принес 352 млн долларов.
Принц Персии: Пески времени
Фильм вышел почти 15 лет назад, а до сих пор восхищает зрителей по всему миру. И не зря, ведь в кинотеатрах он собрал 336 млн долларов.
Обитель зла: Финальная битва
Закрывает рейтинг шестая лента из франшизы "Обитель зла". Фильм принес Миле Йовович всемирную любовь, а картине — 314 млн долларов.
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