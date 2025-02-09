Лучшие фильмы по мотивам видеоигр — что посмотреть, подборка на выходные

Кадр из фильма "Еж Соник 3". Фото: скриншот

Иногда сюжет видеоигр настолько захватывающий, что хочется увидеть истории героев на большом экране. Некоторые из таких фильмов стали настоящими рекордсменами в мировом кинопрокате.

Новини.LIVE делится рейтингом лучших лент по мотивам видеоигр.

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Братья Супер Марио в кино

Культовая видеоигра пленила сердца фанатов не только на приставке, но и в кино. Анимационный фильм от Universal Pictures собрал в прокате рекордную сумму — более 1,361 млрд долларов.

Еж Соник 3

Фильм о приключениях неудержимого ежа Соника вышел в прокат 26 декабря 2024 года и уже занял второе место в топе самых кассовых фильмов по мотивам игры. Сборы ленты составили — 462,5 млн долларов.

Warcraft: Начало

Масштабное фэнтези по мотивам вселенной Warcraft принесло кинокомпании Universal Pictures 439 млн долларов в кинопрокате.

Покемон. Детектив Пикачу

Легендарный герой популярного аниме о волшебных существах перевоплотился в настоящего детектива в кино. Приключения Пикачу собрали 433 млн долларов.

Ремпейдж

Захватывающий экшн с Дуэйном "Скалой" Джонсом полюбился фанам своей зрелищностью и напряженным сюжетом. Всего в кинопрокате фильм принес 428 млн долларов.

Uncharted: Неизведанное

Одна из самых известных игр о искателях сокровищ ожила на большом экране, а главные роли исполнили Том Холланд и Марк Уолберг. Приключенческий боевик принес в прокате 407 млн долларов.

Еж Соник 2

Вторая часть нашумевшего фильма также не отстает в рейтинге. Сиквел приключений Соника заработал 405 млн долларов.

Angry Birds в кино

В свое время казалось, что в Angry Birds играли абсолютно все владельцы смартфонов. В кино анимационный фильм также прошел с успехом и принес 352 млн долларов.

Принц Персии: Пески времени

Фильм вышел почти 15 лет назад, а до сих пор восхищает зрителей по всему миру. И не зря, ведь в кинотеатрах он собрал 336 млн долларов.

Обитель зла: Финальная битва

Закрывает рейтинг шестая лента из франшизы "Обитель зла". Фильм принес Миле Йовович всемирную любовь, а картине — 314 млн долларов.

Ранее мы писали, Marvel попали в конфуз из-за постера к новому фильму.

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