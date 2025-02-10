Сериалы для всей семьи — что посмотреть вечером

Кадр из сериала "Юный Шелдон". Фото: IMDb

Семейный просмотр сериалов — это отличный способ провести время вместе. В этой подборке можно найти интересные истории, которые придутся по душе как детям, так и взрослым.

Новини.LIVE делятся семеркой замечательных сериалов, которые станут отличным выбором для семейного просмотра.

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Энн (2017)

Маленькая сирота Энн больше всего хочет найти себе настоящую любящую семью. Случайно девушку отправляют к новым приемным родителям, однако те хотели усыновить мальчика. Энн пытается найти общий язык с новой семьей и строить счастливую жизнь.

Затерянные в космосе (2018)

События сериала разворачиваются в 2046 году. Семья Робинсонов отправляется в космическое путешествие на судне "Юпитер-2", но из-за неожиданных обстоятельств оказывается на неизвестной планете.

Тайны Сульфур-Спрингс (2021)

12-летний Гриффин вместе со своей семьей переезжает в городок Сульфур-Спрингс, где его отец купил старый заброшенный отель. Вместе с новой подругой он узнает, что здесь скрыты загадочные тайны.

Юный Шелдон (2017)

Шелдон Купер имеет незаурядные интеллектуальные способности, поэтому уже в девять лет начинает учиться в старших классах средней школы. Сериал является приквелом к популярному ситкома "Теория большого взрыва".

Аватар: Легенда об Аанге (2024)

События разворачиваются в вымышленной вселенной, где сосуществуют четыре народа — Нация Огня, Царство Земли, Воздушные Кочевники и Племена Воды. Главный герой - мальчик по имени Аанг, который избран объединить четыре стихии и дать отпор злу.

Перси Джексон и Олимпийцы (2023)

Мальчик по имени Перси Джексон живет вместе с мамой и даже не догадывается, что его настоящий отец — Посейдон, бог всех морей. Вместе с новыми друзьями школьнику придется отправиться в опасное приключение, чтобы остановить вражду между богами Олимпа.

Однажды в сказке (2011)

Жизнь 28-летней Эммы меняется навсегда, когда в ее дверь стучится 10-летний Генри, который называет себя ее сыном. Мальчик рассказывает ей о тайном мире и городке Сторибрук, жители которого на самом деле - сказочные герои, которые забыли кто они есть на самом деле. И Эмма, оказывается, дочь самой Белоснежки и Прекрасного Принца.

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