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3 найцікавіші українські серіали на медичну тематику

9 лютого 2025 13:11
Марія Коваленко - Редактор
Українські серіали про медиків - що подивитися
Кадр з серіалу "Лікарка за покликанням". Фото: 1+1
Марія Коваленко - Редактор

Сюжеті українських серіалів на медичну тематику все більше знаходять відгук у серцях глядачів. Ці серіали відображають професійні та особисті виклики українських медиків, а також надихають на нові звершення.

Новини.LIVE ділиться трійкою найкращих теленовел про лікарів на українському ТВ.

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Лікарка за покликанням

Драматична та захоплива історія про лікарку-реаніматолога Марину Бондар, яка під час повномасштабної війни залишається в рідній країні, аби рятувати життя.

Серіал Лікарка за покликанням - фото
Кадр з серіалу "Лікарка за покликанням". Фото: facebook.com/anton.yakovlev.31

Жіночий лікар. Нове життя

Події у серіалі розгортаються вже під час великої війни. Лікарі Науково-дослідного центру акушерства та репродуктології борються за життя матусь з усієї країни. Неймовірні історії дива, медичні загадки та щире кохання чекають вас у серіалі.

Серіал Жіночий лікар. Нове життя - фото
Анастасія Цимбалару та Андрій Ісаєнко. Фото: 1+1

Лікар Ковальчук

Історія талановитої лікарки-кардіохірурга Оксани Ковальчук, яка береться за реформування приймального відділення звичайної лікарні. Її ціль — врятувати життя якомога більшій кількість пацієнтів, але не обійдеться без перешкод.

Серіал Лікар Ковальчук - фото
Кадр з серіалу "Лікар Ковальчук". Фото: СТБ

Раніше ми писали про кращі детективні серіали здивують неочікуваним фіналом.

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