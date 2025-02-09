Українські серіали про медиків - що подивитися

3 найцікавіші українські серіали на медичну тематику
Сюжеті українських серіалів на медичну тематику все більше знаходять відгук у серцях глядачів. Ці серіали відображають професійні та особисті виклики українських медиків, а також надихають на нові звершення.
Новини.LIVE ділиться трійкою найкращих теленовел про лікарів на українському ТВ.
Лікарка за покликанням
Драматична та захоплива історія про лікарку-реаніматолога Марину Бондар, яка під час повномасштабної війни залишається в рідній країні, аби рятувати життя.
Жіночий лікар. Нове життя
Події у серіалі розгортаються вже під час великої війни. Лікарі Науково-дослідного центру акушерства та репродуктології борються за життя матусь з усієї країни. Неймовірні історії дива, медичні загадки та щире кохання чекають вас у серіалі.
Лікар Ковальчук
Історія талановитої лікарки-кардіохірурга Оксани Ковальчук, яка береться за реформування приймального відділення звичайної лікарні. Її ціль — врятувати життя якомога більшій кількість пацієнтів, але не обійдеться без перешкод.
Раніше ми писали про кращі детективні серіали здивують неочікуваним фіналом.
Також дізнайтеся, які п'ять історичних серіалів здивують видовищними кадрами.
Читайте Новини.LIVE!