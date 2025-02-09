Украинские сериалы про медиков - что посмотреть

Кадр из сериала "Врач по призванию". Фото: 1+1

Сюжеты украинских сериалов на медицинскую тематику все больше находят отклик в сердцах зрителей. Эти сериалы отражают профессиональные и личные вызовы украинских медиков, а также вдохновляют на новые свершения.

Новини.LIVE делится тройкой лучших теленовелл о врачах на украинском ТВ.

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Врач по призванию

Драматическая и захватывающая история о враче-реаниматологе Марине Бондарь, которая во время полномасштабной войны остается в родной стране, чтобы спасать жизни.

Кадр из сериала "Врач по призванию". Фото: facebook.com/anton.yakovlev.31

Женский врач. Новая жизнь

События в сериале разворачиваются уже во время большой войны. Врачи Научно-исследовательского центра акушерства и репродуктологии борются за жизнь мам со всей страны. Невероятные истории чуда, медицинские загадки и искренняя любовь ждут вас в сериале.

Анастасия Цимбалару и Андрей Исаенко. Фото: 1+1

Врач Ковальчук

История талантливого врача-кардиохирурга Оксаны Ковальчук, которая берется за реформирование приемного отделения обычной больницы. Ее цель — спасти жизнь как можно большему количество пациентов, но не обойдется без препятствий.

Кадр из сериала "Доктор Ковальчук". Фото: СТБ

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