Украинские сериалы про медиков - что посмотреть

3 самых интересных украинских сериала на медицинскую тематику
Сюжеты украинских сериалов на медицинскую тематику все больше находят отклик в сердцах зрителей. Эти сериалы отражают профессиональные и личные вызовы украинских медиков, а также вдохновляют на новые свершения.
Новини.LIVE делится тройкой лучших теленовелл о врачах на украинском ТВ.
Врач по призванию
Драматическая и захватывающая история о враче-реаниматологе Марине Бондарь, которая во время полномасштабной войны остается в родной стране, чтобы спасать жизни.
Женский врач. Новая жизнь
События в сериале разворачиваются уже во время большой войны. Врачи Научно-исследовательского центра акушерства и репродуктологии борются за жизнь мам со всей страны. Невероятные истории чуда, медицинские загадки и искренняя любовь ждут вас в сериале.
Врач Ковальчук
История талантливого врача-кардиохирурга Оксаны Ковальчук, которая берется за реформирование приемного отделения обычной больницы. Ее цель — спасти жизнь как можно большему количество пациентов, но не обойдется без препятствий.
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