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3 самых интересных украинских сериала на медицинскую тематику

9 февраля 2025 13:11
Мария Коваленко - Редактор
Украинские сериалы про медиков - что посмотреть
Кадр из сериала "Врач по призванию". Фото: 1+1
Мария Коваленко - Редактор

Сюжеты украинских сериалов на медицинскую тематику все больше находят отклик в сердцах зрителей. Эти сериалы отражают профессиональные и личные вызовы украинских медиков, а также вдохновляют на новые свершения.

Новини.LIVE делится тройкой лучших теленовелл о врачах на украинском ТВ.

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Врач по призванию

Драматическая и захватывающая история о враче-реаниматологе Марине Бондарь, которая во время полномасштабной войны остается в родной стране, чтобы спасать жизни.

Серіал Лікарка за покликанням - фото
Кадр из сериала "Врач по призванию". Фото: facebook.com/anton.yakovlev.31

Женский врач. Новая жизнь

События в сериале разворачиваются уже во время большой войны. Врачи Научно-исследовательского центра акушерства и репродуктологии борются за жизнь мам со всей страны. Невероятные истории чуда, медицинские загадки и искренняя любовь ждут вас в сериале.

Серіал Жіночий лікар. Нове життя - фото
Анастасия Цимбалару и Андрей Исаенко. Фото: 1+1

Врач Ковальчук

История талантливого врача-кардиохирурга Оксаны Ковальчук, которая берется за реформирование приемного отделения обычной больницы. Ее цель — спасти жизнь как можно большему количество пациентов, но не обойдется без препятствий.

Серіал Лікар Ковальчук - фото
Кадр из сериала "Доктор Ковальчук". Фото: СТБ

Ранее мы писали про лучшие детективные сериалы удивят неожиданным финалом.

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