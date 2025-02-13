Мини-сериалы о любви — что посмотреть в День святого Валентина

Кадр из сериала "Один день". Фото: Netflix

Проведите День святого Валентина со своей второй половинкой в уютной романтической атмосфере — с теплым пледом, любимыми вкусностями и лучшими сериалами о любви. Окунитесь в водоворот чувств вместе с главными героями.

Новини.LIVE делится подборкой романтических мини-сериалов, которые можно посмотреть за вечер 14 февраля.

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Сцены из супружеской жизни (5 серий)

Эмоциональная история о паре, которая проходит через любовь, потери, конфликты и примирение. Невероятная химия Джессики Честейн и Оскара Айзека точно не оставит вас равнодушными.

Кадр из сериала "Сцены из супружеской жизни". Фото: НВО

Гордость и предубеждение (6 серий)

Классика романтических историй. Элизабет Беннет и мистер Дарси - одна из самых известных пар в истории литературы. Их история о непонимании, страстных чувствах и настоящей любви точно подарит вам романтическое настроение.

Кадр из сериала "Гордость и предубеждение". Фото: скриншот

Бриджертоны: История королевы Шарлотты (6 серий)

Спиноф нашумевшего сериала "Бриджертоны" рассказывает историю королевы Англии Шарлотты и ее мужа Георга III. Если вам нравятся страстные истории, яркие костюмы и настоящие эмоции — этот сериал для вас.

Кадр из сериала ""Бриджертоны: История королевы Шарлотты". Фото: Netflix

Личная жизнь (10 серий)

В центре сюжета молодая американка Дерби Картер, которая переезжает в Нью-Йорк в поисках себя. В городе возможностей девушка пытается не только построить карьеру, но и найти настоящую любовь.

Кадр из сериала "Личная жизнь". Фото: скриншот

Нормальные люди (12 серий)

Сериал рассказывает историю Марианны и Коннелла, которые знакомы еще со школы. Вместе они проходят через влюбленность и разлуку, и несмотря на все, надеются не потерять друг друга.

Кадр из сериала "Нормальные люди". Фото: Hulu

Один день (14 серий)

Экранизация популярного романа Дэвида Николлса рассказывает об Эмме и Декстере, которые познакомились во время выпускного из университета. После этого каждый год 15 июля они встречаются вновь.

Кадр из сериала "Один день". Фото: Netflix

Современная любовь (16 серий)

Сериал-антология, основанный на реальных историях, которые когда-то были напечатаны на страницах The New York Times. Каждая серия расскажет вам отдельную историю любви.

Кадр из сериала "Современная любовь". Фото: TMDB

Ранее мы делились с вами идеями, как провести День святого Валентина по мотивам популярных фильмов.

А также рассказывали о лучших турецких сериалах, которые увлекут вас сюжетом.