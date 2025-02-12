Найкращі фільми з непередбачуваним фіналом — що подвитися ввечері

Кадр з фільму "Острів проклятих". Фото: скриншот

Для поціновувачів гострого сюжету та неочікуваних поворотів історії ми зробили нову добірку на вечір. Ці фільми точно здивують вас неочікуваною розв'язкою та змусять передивлятися їх ще раз, аби побачити нові деталі.

Сімка цікавих стрічок із непередбачуваним фіналом у матеріалі Новини.LIVE.

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Таємне вікно (2004)

Психологічний триллер за мотивами оповідання Стівена Кінга розповість про письменника Марта Рейні, якого зіграв Джонні Депп. Його життя суцільна катастрофа, а нещодавно на його порозі з'явився незнайомець, який звинувачує його у плагіаті. Однак Морт впевнений, що сам написав свій роман.

Острів проклятих (2010)

Фільм із Леонардо ді Капріо можна назвати одним із кращих представників свого жанру. Нові неочікувані деталі та приховані секрети побачать навіть ті, хто дивився стрічку вже декілька разів.

Дівчина у поїзді (2016)

Жінка щодня спостерігає за ідеальним на перший погляд подружжям з вікна поїзда. Але одного дня вона стає частиною страшної загадки, коли незнайомка у вікні раптово зникає.

Невидимий гість (2016)

Молодий бізнесмен Адріан Дорія прокидається у готельному номері, де знаходить тіло своєї коханки. Поліція звинувачує його у вбивстві, але Адріан впевнений, що не робив цього. Аби довести свою невинуватість, він наймає адвокатку, яка будь-яким чином хоче дізнатися правду.

Пастка (2017)

Фотограф Кріс їде у гості знайомитися із батьками своєї дівчини Роуз. Родина привітно зустрічає обранця своєї доньки, однак це лише на перший погляд. Кріс навіть не здогадується, що чекає на нього далі.

Ідеальні незнайомці (2017)

Семеро друзів збираються разом зі вечерею та вирішують пограти у незвичну гру — вони відкрито читають повідомлення на своїх телефонах. Неочікувані секрети змінять їхні стосунки назавжди.

Паразити (2019)

Подружжя Кім та їхні діти, син Гі-Ву та донька Гі-Чон, живуть за межею бідності та намагається якось звести кінці з кінцями. Одного разу Гі-Ву отримує пропозицію про роботу у родині багатіїв та вирішує змінити життя своєї сім'ї.

Раніше ми ділилися добіркою турецьких серіалів, які затянуть вас своїм сюжетом.

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