Лучшие фильмы с непредсказуемым финалом - что посмотреть вечером

Кадр из фильма "Остров проклятых". Фото: скриншот

Для ценителей острого сюжета и неожиданных поворотов истории мы сделали новую подборку на вечер. Эти фильмы точно удивят вас неожиданной развязкой и заставят пересматривать их еще раз, чтобы увидеть новые детали.

Семерка интересных лент с непредсказуемым финалом в материале Новини.LIVE.

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Тайное окно (2004)

Психологический триллер по мотивам рассказа Стивена Кинга расскажет о писателе Марте Рейни, которого сыграл Джонни Депп. Его жизнь сплошная катастрофа, а недавно на его пороге появился незнакомец, который обвиняет его в плагиате. Однако Морт уверен, что сам написал свой роман.

Остров проклятых (2010)

Фильм с Леонардо ди Каприо можно назвать одним из лучших представителей своего жанра. Новые неожиданные детали и скрытые секреты увидят даже те, кто смотрел ленту уже несколько раз.

Девушка в поезде (2016)

Женщина ежедневно наблюдает за идеальными на первый взгляд супругами из окна поезда. Но однажды она становится частью страшной загадки, когда незнакомка в окне внезапно исчезает.

Невидимый гость (2016)

Молодой бизнесмен Адриан Дория просыпается в гостиничном номере, где находит тело своей любовницы. Полиция обвиняет его в убийстве, но Адриан уверен, что не делал этого. Чтобы доказать свою невиновность, он нанимает адвоката, которая любым образом хочет узнать правду.

Ловушка (2017)

Фотограф Крис едет в гости знакомиться с родителями своей девушки Роуз. Семья приветливо встречает избранника своей дочери, однако это только на первый взгляд. Крис даже не догадывается, что ждет его дальше.

Идеальные незнакомцы (2017)

Семеро друзей собираются вместе с ужином и решают поиграть в необычную игру — они открыто читают сообщения на своих телефонах. Неожиданные секреты изменят их отношения навсегда.

Паразиты (2019)

Супруги Ким и их дети, сын Ги-Ву и дочь Ги-Чон, живут за чертой бедности и пытается как-то свести концы с концами. Однажды Ги-Ву получает предложение о работе в семье богачей и решает изменить жизнь своей семьи.

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