Фільм про бізнес на реальних подіях — що подивитися

Бен Аффлек у фільмі "Ейр". Фото: rottentomatoes.com

Якщо ви потребуєте дози натхнення та мотивації для нових звершень, ці фільми саме для вас. Вони розповідають невигадані історії про амбіції, ризик та наполегливість.

П'ятірка найкращих фільмів про успіх, заснованих на реальних подіях, в добірці Новини.LIVE.

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Гра на пониження (2015)

Стрічка заснована на реальних подіях, що передували фінансовій кризі 2008 року. Це історія про людей, які змогли передбачити обвал ринку нерухомості та зробили на цьому мільярди. Глибокий аналіз, відмінний акторський склад і гумор роблять цей фільм цікавим та захопливим.

Джой (2016)

Це історія Джой Мангано, матері-одиначки з Лонг-Айленду, яка винайшла самовіджимну швабру та створила власну бізнес-імперію. Приклад головної героїні доводить, що навіть у найскладніші часи віра в себе та наполегливість можуть привести до успіху.

Засновник (2016)

Сьогодні мережа McDonald's відома у кожному куточку світу, але було б неможливо без Рея Крока. Саме він перетворив придорожнє кафе братів МакДональдів на бізнес-імперію.

Ейр (2023)

Фільм про співпрацю молодого Майкла Джордана з компанією Nike та створення культових кросівок Air Jordan. Ця історія назавжди змінила індустрію спорту та моди.

Шалені гроші (2023)

Фільм заснований на реальних подіях про спекуляції на фондовому ринку, пов’язані з акціями GameStop. Це історія про те, як звичайні люди можуть кинути виклик великим фінансовим гравцям.

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