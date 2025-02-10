Фильм о бизнесе на реальных событиях — что посмотреть

5 мотивирующих фильмов о бизнесе на реальных событиях
Если вы нуждаетесь в дозе вдохновения и мотивации для новых свершений, эти фильмы именно для вас. Они рассказывают невыдуманные истории об амбициях, риске и настойчивости.
Пятерка лучших фильмов об успехе, основанных на реальных событиях, в подборке Новини.LIVE.
Игра на понижение (2015)
Лента основана на реальных событиях, предшествовавших финансовому кризису 2008 года. Это история о людях, которые смогли предсказать обвал рынка недвижимости и сделали на этом миллиарды. Глубокий анализ, отличный актерский состав и юмор делают этот фильм интересным и увлекательным.
Джой (2016)
Это история Джой Мангано, матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела самоотжимную швабру и создала собственную бизнес-империю. Пример главной героини доказывает, что даже в самые сложные времена вера в себя и настойчивость могут привести к успеху.
Основатель (2016)
Сегодня сеть McDonald's известна в каждом уголке мира, но было бы невозможно без Рэя Крока. Именно он превратил придорожное кафе братьев МакДональдов в бизнес-империю.
Эйр (2023)
Фильм о сотрудничестве молодого Майкла Джордана с компанией Nike и создании культовых кроссовок Air Jordan. Эта история навсегда изменила индустрию спорта и моды.
Безумные деньги (2023)
Фильм основан на реальных событиях о спекуляциях на фондовом рынке, связанных с акциями GameStop. Это история о том, как обычные люди могут бросить вызов крупным финансовым игрокам.
Ранее мы рассказывали, какой семейный фильм бьет рекорды в кинотеатрах.
Также узнайте, какие украинские сериалы на медицинскую тематику посмотреть.
Читайте Новини.LIVE!