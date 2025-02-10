Фильм о бизнесе на реальных событиях — что посмотреть

Бен Аффлек в фильме "Эйр". Фото: rottentomatoes.com

Если вы нуждаетесь в дозе вдохновения и мотивации для новых свершений, эти фильмы именно для вас. Они рассказывают невыдуманные истории об амбициях, риске и настойчивости.

Пятерка лучших фильмов об успехе, основанных на реальных событиях, в подборке Новини.LIVE.

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Игра на понижение (2015)

Лента основана на реальных событиях, предшествовавших финансовому кризису 2008 года. Это история о людях, которые смогли предсказать обвал рынка недвижимости и сделали на этом миллиарды. Глубокий анализ, отличный актерский состав и юмор делают этот фильм интересным и увлекательным.

Джой (2016)

Это история Джой Мангано, матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела самоотжимную швабру и создала собственную бизнес-империю. Пример главной героини доказывает, что даже в самые сложные времена вера в себя и настойчивость могут привести к успеху.

Основатель (2016)

Сегодня сеть McDonald's известна в каждом уголке мира, но было бы невозможно без Рэя Крока. Именно он превратил придорожное кафе братьев МакДональдов в бизнес-империю.

Эйр (2023)

Фильм о сотрудничестве молодого Майкла Джордана с компанией Nike и создании культовых кроссовок Air Jordan. Эта история навсегда изменила индустрию спорта и моды.

Безумные деньги (2023)

Фильм основан на реальных событиях о спекуляциях на фондовом рынке, связанных с акциями GameStop. Это история о том, как обычные люди могут бросить вызов крупным финансовым игрокам.

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