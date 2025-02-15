Четвертый сезон Бриджертонов — Netflix нарвался на скандал из-за тизера

Сериал "Бриджертоны". Фото: instagram.com/netflixua

Стриминговая платформа Netflix поделилась со зрителями первыми кадрами из нового сезона сериала "Бриджертоны". Однако в сети уже возник скандал из-за одной из героинь.

Тизер и фотографии четвертого сезона опубликовали на официальной странице стриминга в Instagram.

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В четвертом сезоне сериала события будут разворачиваться вокруг Бенедикта Бриджертона, ярого холостяка, который не собирается жениться. В тизере зрителей заинтриговали пышным балом-маскарадом, на котором главному герою суждено встретить свою любовь.

Кроме того, Netflix опубликовал первые фотографии из четвертого сезона.

Однако не обошлось без скандала, ведь в тизере сериала зрители заметили возмутительную деталь. На бале-маскараде в кадре появилась загадочная героиня, одетая в кокошник и традиционный русский наряд.

В комментариях пользователи возмутились, что в новом сезоне их ждет сюжетная линия с россиянкой.

"Все было магически до момента с кокошником... Что это такое?".

"Этот кокошник испортил все!".

"Откуда они взяли эту русскую? Такого не было в книге!".

"Кокошник? Вы серьезно? Совсем там **бнулись?".

"Теперь просто противно смотреть! Кокошник да еще и красными звездочками".

Кадр из сериала "Бриджертоны". Фото: скриншот

Пока представители стриминговой платформы и создатели сериала не комментировали такой образ одной из героинь и ее роль в общем сюжете нового сезона.

Также Netflix выпустил сериал о скандальной блогерше, которая зарабатывала, притворяясь онкобольной. Ранее мы писали, что сериал "Властелин колец: Кольца власти" продлили на следующий сезон.