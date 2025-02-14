Володар перснів: Персні влади — серіал продовжили на третій сезон

Кадр із серіалу "Володар перснів: Персні влади". Фото: instagram.com/theringsofpower

Стримінгова компанія Prime Video потішила толкіністів та шанувальників фентезі гарною новиною. Платформа офіційно продовжила серіал "Володар перснів: Персні влади" на третій сезон.

Про це оголосили на офіційній сторінці серіалу в Instagram.

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У третьому сезоні на глядачів очікує продовження боротьби з темними силами Саурона. У нових епізодах сюжет розгортатиметься через декілька років після подій другого сезону.

"Події третього сезону відбуваються через кілька років після подій другого сезону, у розпал війни ельфів і Саурона, коли Темний Володар намагається виготовити Єдиний перстень, який дасть йому перевагу, необхідну для перемоги у війні і остаточного підкорення всього Середзем'я", — йдеться у релізі.

Поки що невідомо, на якому етапі виробництва перебувають нові епізоди. Тож глядачам залишається лише сподіватися, що вони побачать продовження нашумілої історії вже зовсім скоро.

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