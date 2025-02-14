Серіали про кохання українською мовою - що подивитися у День закоханих

Серіал "Одна родина". Фото: instagram.com/stbserial

Якщо ви в пошуках історій, які надихнуть та подарують віру в справжнє кохання, ця добірка саме для вас. Ці українські серіали підкорили глядачів бурхливими почуттями та щемливими історіями.

П'ятірка кращих українських серіалів про кохання у добірці Новини.LIVE.

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Кава з кардамоном (2021)

Костюмована історична драма розповідає про кохання українки Анни та польського шляхтича Адама. Їхні почуття мають пройти випробування міцність, аби подолати національні і соціальні перешкоди.

Одна родина (2024)

Плани молодих закоханих Оксани та Максима руйнує повномасштабна війна. Юнак бере до рук зброю та вирушає на фронт, в той час Оксана залишається у рідному містечку, яке потрапляє під окупацію.

Впізнай мене (2024)

Головна героїня Віра пережила непросте дитинство, але сподівається знайти справжнє кохання. Однак дівчина не можу відпустити своє минуле. Випадково вона зустрічає Богдана, героя війни, який також бореться із бажанням помститися ворогам. Ця зустріч подарує їм надію відпустити образи.

Невістка (2024)

Серіал розповідає про юнака, який давно закоханий у свою однокласницю. Однак бути разом їм не судилося, адже батько дівчини мріє про іншого зятя. Закоханим доведеться подолати багато перешкод, аби залишитися разом.

Моє кіно (2024)

Головна героїня Саша втрачає усе — свій кондитерський бізнес, кохання та навіть віру в себе. Випадково дівчина натрапляє на сценарій, написаний її колишнім, та вирішує продовжити його роботу. Творчість подарує Саші надію на щастя.

Раніше ми розповідали, які фільми подивитися на самоті у День закоханих. А також перегляньте добірку кращих романтичних мінісеріалів для перегляду із другою половинкою.