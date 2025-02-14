Фільми на День закоханих — що подивитися 14 лютого без пари

Кадр з фільму "З любов'ю, Розі". Фото: скриншот

Усі ми хоч раз зустрічали 14 лютого без другої половинки, і це абсолютно нормально. Якщо цьогоріч ви проводите День святого Валентина на самоті, не варто засмучуватися, адже це чудова нагода провести вечір із хорошим кіно.

Новини.LIVE діляться добіркою фільмів, які нагадають, що справжнє кохання існує.

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Поки ти спав (1995)

Романтична комедія із Сандрою Булок у головній ролі розповідає про дівчину, яка випадково рятує незнайомця. Коли вона приходить навідатися до постраждалого, який лежить без свідомості, його родина приймає її за його наречену. Стрічка про долю, яка завжди підкидає нам несподівані сюрпризи.

Кохання та інші ліки (2010)

Після низки невдач у кар'єрі Джеймі починає працювати представником фармацевтичної компанії. Під час одного з візитів до лікарні він зустрічає Меґґі, яка має невиліковну хворобу Паркінсона. Ані він, ані вона не шукають серйозних стосунків, але почуття можуть взяти гору. Ця історія надихає не боятися кохання, навіть якщо воно здається неможливим.

З любов'ю, Розі (2014)

Фільм розповідає історію двох друзів — Розі та Алекса, яка знайомі змалечку та разом вирішують після школи вступити до США. Однак після випускного Розі дізнається, що вагітна від свого хлопця, який її покинув. Алекс їде в Бостон сам, але вони із подругою не втрачають зв'язок.

Люблю тебе ненавидіти (2024)

Після одного побачення пристрасть між Бі та Беном перетворилася на ненависть, доки доля не звела їх разом на весіллі сестри Бі. На час свята вони вирішують укласти мир та прикинутися закоханою парою. Цей фільм точно підніме вам настрій та нагадає, що від ненависті до любові теж один крок.

Раніше ми ділилися добіркою романтичних мінісеріалів, які можна подивитися у День закоханих.

А також нагадаємо легендарні фільми про кохання, які люблять усі.