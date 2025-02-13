Найкращі фільми про кохання усіх часів - що подивитися 14 лютого

Кадр з фільму "Щоденник пам'яті". Фото: скриншот

Кохання — одна з головних тем у кіно, і деякі історії стають справжньою класикою, яку хочеться передивлятися знову та знову. Напередодні Дня усіх закоханих згадуємо про культові фільми про незабутні почуття.

Про найромантичніші фільми в історії кіно в матеріалі Новини.LIVE.

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Титанік (1997)

Неймовірна драматична історія стала синонім слово "кохання", а Джек і Роуз — одна з найзворушливіших пар в історії кіно. Не дарма, стрічка отримала 11 "Оскарів" та побила усі рекорди у прокаті.

Щоденник пам'яті (2004)

Стрічка про життя Ное та Еллі точно доводить, що справжні почуття ніколи не зникають. Цей фільм називають однією з найромантичніших історій усіх часів.

Привид (1990)

Красива та зворушлива історія Сема і Моллі дає надію, що навіть після смерті кохання буде жити. А чого лише варта сцена із гончарним кругом під пісню Unchained Melody?

Ромео + Джульєтта (1996)

Адаптацій класичної трагедії Шекспіра чимало, але саме ця з Леонардо Ді Капріо та Клер Дейнс має свій особливий шарм. Фільм називають справжнім гімном коханню.

Перед світанком (1995)

Лише одна ніч у Відні після випадкового знайомства змінить життя Джессі та Селін. Їхні розмови, погляди та романтична атмосфера змушують повірити, що кохання з першого погляду існує.

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