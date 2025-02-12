Фільм із Бредом Піттом "Формула-1" — новий трейлер

Бред Пітт. Фото: Reuters

Новий трейлер спортивної драми "Формула-1" із голлівудським актором Бредом Піттом у головній ролі активно обговорюють у мережі. Фанати вже очікують на прем'єру стрічки.

Трейлер фільму представили під час Супербоулу, а після на YouTube.

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Стрічка розповість історію гонщика Сонні Гейса, якого зіграв Бред Пітт. Після страшної аварії він мусив покинути "Формулу-1" та шукати новий шлях. Тоді власник команди у виконанні Гав'єра Бардема пропонує йому стати наставником для вундеркінда-новачка Джошуа Пірса.

Спортивна драма привернула увагу не лише кінолюбителів, а й вболівальників перегонів. Вони очікують, що стрічка подарує стільки ж емоцій та підігріє почуття так само, як і змагання "Формули-1".

"Я радий, що нарешті з'явиться фільм про "Формулу-1, це така рідкість!"

"Це те, чого ми так давно чекали від фільмів про автомобілі!"

"У нас так давно не було фільмів про перегони! Я роблю великі ставки на цей".

"Ох, це виглядає до біса круто!"

Шанувальники також оцінили й акторський склад. На перший погляд глядачів, Пітт та Бардем стали чудовим тандемом.

"Пітт був народжений для цієї ролі".

"Фільм з Бардемом не може бути поганим".

"Варто подивитися лише заради акторів".

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