Місія неможлива 8 з Томом Крузом — тизер та дата виходу

Том Круз у ролі Ітана Ханта. Фото: instagram.com/missionimpossible

Кінокомпанія Paramount Pictures представила новий тизер довгоочікуваного продовження франшизи "Місія неможлива". Голлівудський актор Том Круз знову повернувся до ролі Ітана Ханта.

Тизер кінокомпанія опублікувала на YouTube.

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Новий погляд на епічну історію глядачі побачили під час Супербоулу, який відбувся 9 лютого. Восьма частина легендарної франшизи обіцяє фанам ще більше екшну та екстриму у кадрі. Окрім того, події розгортатимуться у різних куточках світу — від США до Африки.

Традиційно Круз самотужки виконав низку дуже небезпечних трюків, які глядачі побачать у стрічці. За словами режисера фільму Крістофера МакКуорр, бойовик триматиме у напрузі до останньої хвилини.

Прем'єра фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" відбудеться вже 23 травня 2025 року.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився перший кадр нового фільму з Метью Макконагі.

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