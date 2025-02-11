Місія неможлива 8 з Томом Крузом — тизер та дата виходу

Місія неможлива 8 — новий тизер довгоочікуваного екшна з Крузом
Кінокомпанія Paramount Pictures представила новий тизер довгоочікуваного продовження франшизи "Місія неможлива". Голлівудський актор Том Круз знову повернувся до ролі Ітана Ханта.
Тизер кінокомпанія опублікувала на YouTube.
"Місія неможлива: Фінальна розплата" — новий тизер
Новий погляд на епічну історію глядачі побачили під час Супербоулу, який відбувся 9 лютого. Восьма частина легендарної франшизи обіцяє фанам ще більше екшну та екстриму у кадрі. Окрім того, події розгортатимуться у різних куточках світу — від США до Африки.
Традиційно Круз самотужки виконав низку дуже небезпечних трюків, які глядачі побачать у стрічці. За словами режисера фільму Крістофера МакКуорр, бойовик триматиме у напрузі до останньої хвилини.
Прем'єра фільму "Місія неможлива: Фінальна розплата" відбудеться вже 23 травня 2025 року.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явився перший кадр нового фільму з Метью Макконагі.
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