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Миссия невозможна 8 — новый тизер долгожданного экшна с Крузом

11 февраля 2025 00:05
Мария Коваленко - Редактор
Миссия невозможна 8 с Томом Крузом — тизер и дата выхода
Том Круз в роли Итана Ханта. Фото: instagram.com/missionimpossible
Мария Коваленко - Редактор

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый тизер долгожданного продолжения франшизы "Миссия невозможна". Голливудский актер Том Круз снова вернулся к роли Итана Ханта.

Тизер кинокомпания опубликовала на YouTube.

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Новый взгляд на эпическую историю зрители увидели во время Супербоула, который состоялся 9 февраля. Восьмая часть легендарной франшизы обещает фанам еще больше экшна и экстрима в кадре. Кроме того, события будут разворачиваться в разных уголках мира — от США до Африки.

Традиционно Круз самостоятельно выполнил ряд очень опасных трюков, которые зрители увидят в ленте. По словам режиссера фильма Кристофера МакКуорра, боевик будет держать в напряжении до последней минуты.

Премьера фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" состоится уже 23 мая 2025 года.

Напомним, ранее в сети появился первый кадр нового фильма с Мэтью Макконахи.

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