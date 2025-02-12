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Українська комедія "Потяг у 31 грудня" стала доступна на Netflix

12 лютого 2025 14:00
Марія Коваленко - Редактор
Потяг у 31 грудня на Netflix — сюжет та трейлер
Постер "Потяг у 31 грудня". Фото: instagram.com/december31.express
Марія Коваленко - Редактор

Українська комедія "Потяг у 31 грудня" відтепер на Netflix. Сімейна зимова історія вже доступна для перегляду на стримінговій платформі.

Про це повідомили на офіційній сторінці Netflix в Instagram.

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Тепер глядачі можуть продовжити собі святковий настрій та знову поринути у новорічну атмосферу онлайн. Від 12 лютого комедія про пригоди у новорічну ніч стала доступна для перегляду на стримінговому майданчику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Події у фільмі розгортаються у потязі, який вирушає у свій останній рейс 31 грудня, перед тим, як його відправлять на списання. Провідник Микола Іванович сподівається спокійно та без метушні провести свою зміну, адже після неї він вирушає на пенсію. Однак цього разу новорічний рейс збирає більше пасажирів, ніж зазвичай, і кожен з них має свою особливу історію.

"Такі ситуації у потягах трапляються точно не раз в рік", — анонсували стрічку Netflix.

У стрічці зіграли Станислав Баклан, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Катерина Кузнєцова, Андрій Ісаєнко та навіть Борис Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явився новий трейлер романтичної комедії з Лесею Нікітюк "Песики".

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