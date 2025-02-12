Потяг у 31 грудня на Netflix — сюжет та трейлер

Постер "Потяг у 31 грудня". Фото: instagram.com/december31.express

Українська комедія "Потяг у 31 грудня" відтепер на Netflix. Сімейна зимова історія вже доступна для перегляду на стримінговій платформі.

Про це повідомили на офіційній сторінці Netflix в Instagram.

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"Потяг у 31 грудня" на Netflix

Тепер глядачі можуть продовжити собі святковий настрій та знову поринути у новорічну атмосферу онлайн. Від 12 лютого комедія про пригоди у новорічну ніч стала доступна для перегляду на стримінговому майданчику.

Події у фільмі розгортаються у потязі, який вирушає у свій останній рейс 31 грудня, перед тим, як його відправлять на списання. Провідник Микола Іванович сподівається спокійно та без метушні провести свою зміну, адже після неї він вирушає на пенсію. Однак цього разу новорічний рейс збирає більше пасажирів, ніж зазвичай, і кожен з них має свою особливу історію.

"Такі ситуації у потягах трапляються точно не раз в рік", — анонсували стрічку Netflix.

У стрічці зіграли Станислав Баклан, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Катерина Кузнєцова, Андрій Ісаєнко та навіть Борис Джонсон.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явився новий трейлер романтичної комедії з Лесею Нікітюк "Песики".

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