Фільм Порцелянова війна отримав нагороду Гільдії режисерів США — фото

Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: instagram.com/anyaslavaporcelain

Документальна стрічка "Порцелянова війна", яка розповідає про війну в Україні, отримала головну нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards). Фільм переміг у номінації "за видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Про це йдеться на сайті премії.

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"Порцелянова війна" отримала нагороду Гільдії режисерів

Стрічка режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва стала другою в історії українського кіно картиною, яка отримала цю нагороду. Минулого року Гільдія режисерів нагородила творців фільму "20 днів у Маріуполі".

Фільм розповідає історію трьох митців — Славу Леонтьєва, його дружину Аню та їхнього товариша Андрія Стефанова, які залишилися у Харкові під час повномасштабного вторгнення. Вони вирішують боротися з ворогом не лише зброєю, а й за допомогою мистецтва. Художники прикрашають зруйновані армією РФ будинки порцеляновими фігурками.

Стрічка також була номінована на премію "Оскар-2025" у номінації "Найкращий документальний фільм".

Також ми писали, що на Мюнхенській конференції покажуть український фільм "Малевич".

Також стало відомо, хто переміг на цьогорічній премії Critics Choice Awards 2025.