Фильм Фарфоровая война получил награду Гильдии режиссеров США — фото

Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: instagram.com/anyaslavaporcelain

Документальная лента "Фарфоровая война", которая рассказывает о войне в Украине, получила главную награду Гильдии режиссеров США (DGA Awards). Фильм победил в номинации "за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино".

Об этом говорится на сайте премии.

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Лента режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева стала второй в истории украинского кино картиной, которая получила эту награду. В прошлом году Гильдия режиссеров наградила создателей фильма "20 дней в Мариуполе".

Фильм рассказывает историю трех художников — Славу Леонтьева, его жену Аню и их товарища Андрея Стефанова, которые остались в Харькове во время полномасштабного вторжения. Они решают бороться с врагом не только оружием, но и с помощью искусства. Художники украшают разрушенные армией РФ дома фарфоровыми фигурками.

Лента также была номинирована на премию "Оскар-2025" в номинации "Лучший документальный фильм".

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