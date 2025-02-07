Фільм Песики із Лесею Нікітюк — офіційний трейлера та дата виходу

Леся Нікітюк у фільмі "Песики". Фото: пресслужба

Українська романтична комедія із телеведучою Лесею Нікітюк зовсім скоро вийде на великих екранах. Неймовірне кохання, гумор та песики чекатимуть на глядачів у кінотеатрах вже в лютому.

Компанія Film.UA поділилася офіційним трейлером романтичної комедії "Песики" на YouTube.

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Творці фільму обіцяють глядачам нову захопливу історію кохання.

"У ролику — лише маленька частина того, що чекає на глядачів у кіно. На великих екранах буде ще більше провокації, гумору, романтики й, звісно, песиків", — розповіла продюсерка стрічки Анна Єлісєєва.

Для Лесі Нікітюк роль у ромкомі стала дебютною, а компанію на знімальному майданчику їй склали — Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Іван Бліндар і Володимир Ращук.

Кадр з фільму "Песики" з Лесею Нікітюк. Фото: пресслужба

Але справжніми зірками фільму стали чотирилапі. До знімань було залучено понад 100 хвостатих "акторів", що стало справжнім викликом для команди фільму.

Глядачі можуть побачити романтичну комедію вже з 27 лютого на допрем'єрних показах у всіх кінотеатрах України, а офіційна прем'єра відбудеться вже 6 березня.

Раніше ми писали, що українську зимову комедію "Потяг у 31 грудня" покажуть на Netflix.

А також у мережі з'явився перший трейлер романтичної комедії з ведучим-воїном Даніелем Салемом у головній ролі.