Фільм Песики із Лесею Нікітюк — офіційний трейлера та дата виходу

Кохання та песики — новий трейлер романтичної комедії з Нікітюк
Українська романтична комедія із телеведучою Лесею Нікітюк зовсім скоро вийде на великих екранах. Неймовірне кохання, гумор та песики чекатимуть на глядачів у кінотеатрах вже в лютому.
Компанія Film.UA поділилася офіційним трейлером романтичної комедії "Песики" на YouTube.
"Песики" з Лесею Нікітюк — офіційний трейлер
Творці фільму обіцяють глядачам нову захопливу історію кохання.
"У ролику — лише маленька частина того, що чекає на глядачів у кіно. На великих екранах буде ще більше провокації, гумору, романтики й, звісно, песиків", — розповіла продюсерка стрічки Анна Єлісєєва.
Для Лесі Нікітюк роль у ромкомі стала дебютною, а компанію на знімальному майданчику їй склали — Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Іван Бліндар і Володимир Ращук.
Але справжніми зірками фільму стали чотирилапі. До знімань було залучено понад 100 хвостатих "акторів", що стало справжнім викликом для команди фільму.
Глядачі можуть побачити романтичну комедію вже з 27 лютого на допрем'єрних показах у всіх кінотеатрах України, а офіційна прем'єра відбудеться вже 6 березня.
Раніше ми писали, що українську зимову комедію "Потяг у 31 грудня" покажуть на Netflix.
А також у мережі з'явився перший трейлер романтичної комедії з ведучим-воїном Даніелем Салемом у головній ролі.
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