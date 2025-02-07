Фильм Песики с Лесей Никитюк - официальный трейлер и дата выхода

Леся Никитюк в фильме "Песики". Фото: пресс-служба

Украинская романтическая комедия с телеведущей Лесей Никитюк совсем скоро выйдет на больших экранах. Невероятная любовь, юмор и собачки будут ждать зрителей в кинотеатрах уже в феврале.

Компания Film.UA поделилась официальным трейлером романтической комедии "Песики" на YouTube.

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Создатели фильма обещают зрителям новую увлекательную историю любви.

"В ролике — лишь маленькая часть того, что ждет зрителей в кино. На больших экранах будет еще больше провокации, юмора, романтики и, конечно, собачек", — рассказала продюсер ленты Анна Елисеева.

Для Леси Никитюк роль в ромкоме стала дебютной, а компанию на съемочной площадке ей составили — Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин, Иван Блиндар и Владимир Ращук.

Кадр из фильма "Песики" с Лесей Никитюк. Фото: пресс-служба

Но настоящими звездами фильма стали четырехлапые. К съемкам было привлечено более 100 хвостатых "актеров", что стало настоящим вызовом для команды фильма.

Зрители могут увидеть романтическую комедию уже с 27 февраля на допремьерных показах во всех кинотеатрах Украины, а официальная премьера состоится уже 6 марта.

Ранее мы писали, что украинскую зимнюю комедию "Поезд в 31 декабря" покажут на Netflix.

А также в сети появился первый трейлер романтической комедии с ведущим-воином Даниэлем Салемом в главной роли.