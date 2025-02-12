Поезд в 31 декабря на Netflix — сюжет и трейлер

Украинская комедия "Поезд в 31 декабря" стала доступна на Netflix
Украинская комедия "Поезд в 31 декабря" отныне на Netflix. Семейная зимняя история уже доступна для просмотра на стриминговой платформе.
Об этом сообщили на официальной странице Netflix в Instagram.
"Поезд в 31 декабря" на Netflix
Теперь зрители могут продолжить себе праздничное настроение и снова окунуться в новогоднюю атмосферу онлайн. С 12 февраля комедия о приключениях в новогоднюю ночь стала доступна для просмотра на стриминговой площадке.
События в фильме разворачиваются в поезде, который отправляется в свой последний рейс 31 декабря, перед тем, как его отправят на списание. Проводник Николай Иванович надеется спокойно и без суеты провести свою смену, ведь после нее он отправляется на пенсию. Однако на этот раз новогодний рейс собирает больше пассажиров, чем обычно, и каждый из них имеет свою особую историю.
"Такие ситуации в поездах случаются точно не раз в год", — анонсировали ленту Netflix.
В ленте сыграли Станислав Баклан, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Екатерина Кузнецова, Андрей Исаенко и даже Борис Джонсон.
Напомним, недавно в сети появился новый трейлер романтической комедии с Лесей Никитюк "Песики".
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