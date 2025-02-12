Фильм с Брэдом Питтом "Формула-1" — новый трейлер

Брэд Питт. Фото: Reuters

Новый трейлер спортивной драмы "Формула-1" с голливудским актером Брэдом Питтом в главной роли активно обсуждают в сети. Фанаты уже ожидают премьеру ленты.

Трейлер фильма представили во время Супербоула, а после на YouTube.

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Лента расскажет историю гонщика Сонни Гейса, которого сыграл Брэд Питт. После страшной аварии он должен был покинуть "Формулу-1" и искать новый путь. Тогда владелец команды в исполнении Хавьера Бардема предлагает ему стать наставником для вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.

Спортивная драма привлекла внимание не только кинолюбителей, но и болельщиков гонок. Они ожидают, что лента подарит столько же эмоций и подогреет чувства так же, как и соревнования "Формулы-1".

"Я рад, что наконец появится фильм о "Формуле-1, это такая редкость!"

"Это то, чего мы так давно ждали от фильмов об автомобилях!"

"У нас так давно не было фильмов о гонках! Я делаю большие ставки на этот".

"Ох, это выглядит чертовски круто!"

Поклонники также оценили и актерский состав. На первый взгляд зрителей, Питт и Бардем стали отличным тандемом.

"Питт был рожден для этой роли".

"Фильм с Бардемом не может быть плохим".

"Стоит посмотреть только ради актеров".

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