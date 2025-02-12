Фильм с Брэдом Питтом "Формула-1" — новый трейлер

Вышел новый трейлер "Формулы-1" с Брэдом Питтом — реакция сети
Новый трейлер спортивной драмы "Формула-1" с голливудским актером Брэдом Питтом в главной роли активно обсуждают в сети. Фанаты уже ожидают премьеру ленты.
Трейлер фильма представили во время Супербоула, а после на YouTube.
"Формула-1" с Брэдом Питтом — новый трейлер
Лента расскажет историю гонщика Сонни Гейса, которого сыграл Брэд Питт. После страшной аварии он должен был покинуть "Формулу-1" и искать новый путь. Тогда владелец команды в исполнении Хавьера Бардема предлагает ему стать наставником для вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.
Спортивная драма привлекла внимание не только кинолюбителей, но и болельщиков гонок. Они ожидают, что лента подарит столько же эмоций и подогреет чувства так же, как и соревнования "Формулы-1".
"Я рад, что наконец появится фильм о "Формуле-1, это такая редкость!"
"Это то, чего мы так давно ждали от фильмов об автомобилях!"
"У нас так давно не было фильмов о гонках! Я делаю большие ставки на этот".
"Ох, это выглядит чертовски круто!"
Поклонники также оценили и актерский состав. На первый взгляд зрителей, Питт и Бардем стали отличным тандемом.
"Питт был рожден для этой роли".
"Фильм с Бардемом не может быть плохим".
"Стоит посмотреть только ради актеров".
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