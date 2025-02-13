Лучшие фильмы о любви всех времен - что посмотреть 14 февраля

Кадр из фильма "Дневник памяти". Фото: скриншот

Любовь — одна из главных тем в кино, и некоторые истории становятся настоящей классикой, которую хочется пересматривать снова и снова. Накануне Дня всех влюбленных вспоминаем о культовых фильмах о незабываемых чувствах.

О самых романтичных фильмах в истории кино в материале Новини.LIVE.

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Титаник (1997)

Невероятная драматическая история стала синоним слово "любовь", а Джек и Роуз — одна из самых трогательных пар в истории кино. Не зря, лента получила 11 "Оскаров" и побила все рекорды в прокате.

Дневник памяти (2004)

Лента о жизни Ноэ и Элли точно доказывает, что настоящие чувства никогда не исчезают. Этот фильм называют одной из самых романтичных историй всех времен.

Призрак (1990)

Красивая и трогательная история Сэма и Молли дает надежду, что даже после смерти любовь будет жить. А чего только стоит сцена с гончарным кругом под песню Unchained Melody?

Ромео + Джульетта (1996)

Адаптаций классической трагедии Шекспира немало, но именно эта с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс имеет свой особый шарм. Фильм называют настоящим гимном любви.

Перед рассветом (1995)

Только одна ночь в Вене после случайного знакомства изменит жизнь Джесси и Селин. Их разговоры, взгляды и романтическая атмосфера заставляют поверить, что любовь с первого взгляда существует.

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