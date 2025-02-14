Фильмы на День влюбленных - что посмотреть 14 февраля без пары

Кадр из фильма "С любовью, Рози". Фото: скриншот

Все мы хоть раз встречали 14 февраля без второй половинки, и это абсолютно нормально. Если в этом году вы проводите День святого Валентина в одиночестве, не стоит расстраиваться, ведь это прекрасная возможность провести вечер с хорошим кино.

Новини.LIVE делятся подборкой фильмов, которые напомнят, что настоящая любовь существует.

Читайте также:

Пока ты спал (1995)

Романтическая комедия с Сандрой Булок в главной роли рассказывает о девушке, которая случайно спасает незнакомца. Когда она приходит наведаться к пострадавшему, который лежит без сознания, его семья принимает ее за его невесту. Лента о судьбе, которая всегда подбрасывает нам неожиданные сюрпризы.

Любовь и другие лекарства (2010)

После ряда неудач в карьере Джейми начинает работать представителем фармацевтической компании. Во время одного из визитов в больницу он встречает Мэгги, которая имеет неизлечимую болезнь Паркинсона. Ни он, ни она не ищут серьезных отношений, но чувства могут взять верх. Эта история вдохновляет не бояться любви, даже если она кажется невозможной.

С любовью, Рози (2014)

Фильм рассказывает историю двух друзей - Рози и Алекса, которые знакомы с детства и вместе решают после школы поступить в США. Однако после выпускного Рози узнает, что беременна от своего парня, который ее бросил. Алекс едет в Бостон сам, но они с подругой не теряют связь.

Люблю тебя ненавидеть (2024)

После одного свидания страсть между Би и Беном превратилась в ненависть, пока судьба не свела их вместе на свадьбе сестры Би. На время праздника они решают заключить мир и притвориться влюбленной парой. Этот фильм точно поднимет вам настроение и напомнит, что от ненависти до любви тоже один шаг.

Ранее мы делились подборкой романтических мини-сериалов, которые можно посмотреть в День влюбленных.

А также напомним легендарные фильмы о любви, которые любят все.