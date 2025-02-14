Сериалы о любви на украинском языке — что посмотреть в День влюбленных

Сериал "Одна семья". Фото: instagram.com/stbserial

Если вы в поисках историй, которые вдохновят и подарят веру в настоящую любовь, эта подборка именно для вас. Эти украинские сериалы покорили зрителей бурными чувствами и щемящими историями.

Пятерка лучших украинских сериалов о любви в подборке Новини.LIVE.

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Кофе с кардамоном (2021)

Костюмированная историческая драма рассказывает о любви украинки Анны и польского шляхтича Адама. Их чувства должны пройти испытание на прочность, чтобы преодолеть национальные и социальные препятствия.

Одна семья (2024)

Планы молодых влюбленных Оксаны и Максима разрушает полномасштабная война. Юноша берет в руки оружие и отправляется на фронт, в то время Оксана остается в родном городке, который попадает под оккупацию.

Узнай меня (2024)

Главная героиня Вера пережила непростое детство, но надеется найти настоящую любовь. Однако девушка не могу отпустить свое прошлое. Случайно она встречает Богдана, героя войны, который также борется с желанием отомстить врагам. Эта встреча подарит им надежду отпустить обиды.

Невестка (2024)

Сериал рассказывает о юноше, который давно влюблен в свою одноклассницу. Однако быть вместе им не суждено, ведь отец девушки мечтает о другом зяте. Влюбленным придется преодолеть много препятствий, чтобы остаться вместе.

Мое кино (2024)

Главная героиня Саша теряет все - свой кондитерский бизнес, любовь и даже веру в себя. Случайно девушка наталкивается на сценарий, написанный ее бывшим, и решает продолжить его работу. Творчество подарит Саше надежду на счастье.

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