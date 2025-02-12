Яблучний оцет на Netflix — про що серіал та хто така Белль Гібсон

Кадр з серіалу "Яблучний оцет". Фото: instagram.com/netflixua

На стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра мінісеріалу "Яблучний оцет". Він був заснований на реальній історії шахрайки Белль Гібсон, яка заробила мільйони, прикидаючись онкохворою.

Історію про скандальну блогерку розповіли BBC.

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У серіалі розповіли історію австралійської блогерки Белль, яка 2013 року заявила у своїх соцмережах про те, що перемогла рак за допомогою здорового способу життя. Дівчина заявляла, що лікарі діагностували їй рак мозку, і відмовлялася від традиційного лікування, обираючи "натуральний шлях".

Гібсон навіть створила мобільний додаток, який завантажило понад 200 тисяч користувачів, написала книгу "The Whole Pantry" про здорове харчування та природні методи лікування, а також їздила із мотиваційними лекціями по світу.

2014 року журналісти стали підозрювати, що Белль бреше про свою історію хвороби та почали розслідування. Тоді блогерка заявила, що рак охопив її кров, селезінку, матку та печінку.

Кейтлін Девер в ролі Белль Гібсон. Фото: instagram.com/netflixua

У 2015 році вона зізналася в шахрайстві в інтерв'ю Women's Weekly, пояснивши, що часто плутає фантазії з реальністю. Саме цей ефект і став основою серіалу "Яблучний оцет". Сценаристка Саманта Штраус вибудувала історію так, що глядачі постійно переміщуються між минулим і сьогоденням, змішуючи факти та вигадку. Це додає глибини історії, адже головна героїня — патологічна брехуха.

Серіал показує не лише Гібсон, а й людей, які постраждали від її маніпуляцій. Одна з ключових героїнь – Міла Блейк, журналістка, яка бореться з раком і стає об'єктом наслідування для Белль. Реальним прототипом цієї героїні була Джессіка Айнскоу, яка популяризувала альтернативні методи лікування та врешті померла від онкології. Інший персонаж, Люсі, уособлює людей, які під впливом Гібсон відмовлялися від традиційної медицини.

Алісія Дебнем-Кері у ролі Міли Блейк. Фото: instagram.com/netflixua

Цікаво, що серіал отримав назву через одну із найабсурдніших заяв блогерки — вона переконувала своїх підписників, що вилікувала себе від стрічкових хробаків, випиваючи оцет.

Серіал "Яблучний оцет" не лише розповідає історію однієї шахрайки, а й нагадує, що перш ніж вірити "чудодійним" порадам інфлюенсерів, варто критично оцінювати інформацію. Адже справжнє здоров'я базується на фактах, а не на красивих історіях з Instagram.

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