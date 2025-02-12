Яблочный уксус на Netflix - о чем сериал и кто такая Белль Гибсон

Кадр из сериала "Яблочный уксус". Фото: instagram.com/netflixua

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера мини-сериала "Яблочный уксус". Он был основан на реальной истории мошенницы Белль Гибсон, которая заработала миллионы, притворяясь онкобольной.

Историю о скандальной блогере рассказали BBC.

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В сериале рассказали историю австралийского блогера Белль, которая в 2013 году заявила в своих соцсетях о том, что победила рак с помощью здорового образа жизни. Девушка заявляла, что врачи диагностировали ей рак мозга, и отказывалась от традиционного лечения, выбирая "натуральный путь".

Гибсон даже создала мобильное приложение, которое скачало более 200 тысяч пользователей, написала книгу "The Whole Pantry" о здоровом питании и естественных методах лечения, а также ездила с мотивационными лекциями по миру.

В 2014 году журналисты стали подозревать, что Белль врет о своей истории болезни и начали расследование. Тогда блогер заявила, что рак охватил ее кровь, селезенку, матку и печень.

Кейтлин Девер в роли Белль Гибсон. Фото: instagram.com/netflixua

В 2015 году она призналась в мошенничестве в интервью Women's Weekly, объяснив, что часто путает фантазии с реальностью. Именно этот эффект и стал основой сериала "Яблочный уксус". Сценаристка Саманта Штраус выстроила историю так, что зрители постоянно перемещаются между прошлым и настоящим, смешивая факты и вымысел. Это добавляет глубины истории, ведь главная героиня - патологическая лгунья.

Сериал показывает не только Гибсон, но и людей, которые пострадали от ее манипуляций. Одна из ключевых героинь - Мила Блейк, журналистка, которая борется с раком и становится объектом подражания для Белль. Реальным прототипом этой героини была Джессика Айнскоу, которая популяризировала альтернативные методы лечения и в итоге умерла от онкологии. Другой персонаж, Люси, олицетворяет людей, которые под влиянием Гибсон отказывались от традиционной медицины.

Алисия Дебнем-Кэри в роли Милы Блейк. Фото: instagram.com/netflixua

Интересно, что сериал получил название из-за одного из самых абсурдных заявлений блогера — она убеждала своих подписчиков, что вылечила себя от ленточных червей, выпивая уксус.

Сериал "Яблочный уксус" не только рассказывает историю одной мошенницы, но и напоминает, что прежде чем верить "чудодейственным" советам инфлюенсеров, стоит критически оценивать информацию. Ведь настоящее здоровье базируется на фактах, а не на красивых историях из Instagram.

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