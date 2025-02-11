Серіал Сьоґун другий та третій сезон — що відомо про продовження

Кадр з серіалу "Сьоґун". Фото: Hulu

Один із найпопулярніших серіалів минулого року "Сьоґун" продовжили одразу на другий та третій сезони. Команда проєкту вже працює над сценарієм та готується до знімань.

Про це пише Deadline.

Читайте також:

Творці серіалу "Сьоґун" працюють над продовженням

Історико-драматичний серіал приголомшив не лише глядачів, а й кінокритиків та отримав чимало нагород. Тож команда проєкту одразу замислилася над тим, аби почати роботу над продовженням.

Як розповів Джастін Маркс, сценаристи вже закінчили роботу над сценарієм другого сезону. За словами продюсера Джастіна Маркса, автори вже написали 10 серій та продумали фінал.

"Ми також закінчили 10 епізодів і маємо фінал. Це дозволяє нам почати з'ясовувати, як ми будемо це знімати. Але ми дуже схвильовані нашим планом. Я думаю, що найбільше, що потрібно винести, це те, як, я сподіваюся, люди будуть здивовані деякими великими ідеями, як тільки вийде перша серія другої частини. Тож ми почнемо з цього і подивимося, куди це нас приведе для майбутніх історій. Але ми дуже схвильовані цим", — сказав продюсер.

Тим часом знімання заплановані на осінь, тож точні дати другого сезону творці поки не оголошують. Як все піде за планом, то глядачі, ймовірно, зможуть побачити нові серії "Сьоґуна" вже 2026 року.

Раніше ми ділилися п'ятіркою найкращих історичних серіалів зі видовищними сценами.

Також подивіться добірку кращих фільмів про бізнес, заснованих на реальних подіях.