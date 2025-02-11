Сериал Сегун второй и третий сезон — что известно о продолжении

Кадр из сериала "Сегун". Фото: Hulu

Один из самых популярных сериалов прошлого года "Сегун" продолжили сразу на второй и третий сезоны. Команда проекта уже работает над сценарием и готовится к съемкам.

Об этом пишет Deadline.

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Историко-драматический сериал ошеломил не только зрителей, но и кинокритиков и получил немало наград. Поэтому команда проекта сразу задумалась над тем, чтобы начать работу над продолжением.

Как рассказал Джастин Маркс, сценаристы уже закончили работу над сценарием второго сезона. По словам продюсера Джастина Маркса, авторы уже написали 10 серий и продумали финал.

"Мы также закончили 10 эпизодов и имеем финал. Это позволяет нам начать выяснять, как мы будем это снимать. Но мы очень взволнованы нашим планом. Я думаю, что самое большое, что нужно вынести, это то, как, я надеюсь, люди будут удивлены некоторыми большими идеями, как только выйдет первая серия второй части. Так что мы начнем с этого и посмотрим, куда это нас приведет для будущих историй. Но мы очень взволнованы этим", — сказал продюсер.

Тем временем съемки запланированы на осень, так что точные даты второго сезона создатели пока не объявляют. Если все пойдет по плану, то зрители, вероятно, смогут увидеть новые серии "Сегуна" уже в 2026 году.

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