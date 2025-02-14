Властелин колец: Кольца власти — сериал продлили на третий сезон

Кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти". Фото: instagram.com/theringsofpower

Стриминговая компания Prime Video порадовала толкинистов и поклонников фэнтези хорошей новостью. Платформа официально продлила сериал "Властелин колец: Кольца власти" на третий сезон.

Об этом объявили на официальной странице сериала в Instagram.

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В третьем сезоне зрителей ожидает продолжение борьбы с темными силами Саурона. В новых эпизодах сюжет будет разворачиваться через несколько лет после событий второго сезона.

"События третьего сезона происходят через несколько лет после событий второго сезона, в разгар войны эльфов и Саурона, когда Темный Властелин пытается изготовить Единое кольцо, которое даст ему преимущество, необходимое для победы в войне и окончательного покорения всего Средиземья", — говорится в релизе.

Пока неизвестно, на каком этапе производства находятся новые эпизоды. Поэтому зрителям остается лишь надеяться, что они увидят продолжение нашумевшей истории уже совсем скоро.

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