Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кіно arrow Три українські серіали, засновані на реальних подіях arrow

Три українські серіали, засновані на реальних подіях

17 лютого 2025 17:16
Марія Коваленко - Редактор
Українські серіали на реальних подіях — що варто подивитися
Кадр з серіалу "І будуть люди". Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Українські серіали, засновані на реальних подіях, мають своє особливе значення. Вони нагадують глядачам про важливі історичні повороти, які змінили долю цілого народу.

Новини.LIVE діляться трійкою кращих український серіалів, заснованих на реальних подіях.

Читайте також:

І будуть люди

В основі історичної драми однойменний роман Анатолія Дімарова, який у свою чергу заснований на реальних фактах та долях людей. Сюжет розповідає про декілька поколь українців та їхнє життя на зламі епох — від Першої світової війни до приходу радянської влади.

Гвардія

Серіал розповідає про добровольців, які після на самому початку російського вторгнення в Україну вступили до Національної гвардії, щоб боронити країну. Події серіалу розгортаються під час Революції Гідності та війни на Донбасі.

Перші дні

Кожен епізод серіалу відображає реальні події та почуття, які переживали громадяни України після 24 лютого 2022 року. Історії головних героїв нагадують про те, що вдалося подолати українцям у перші дні повномасштабного вторгнення.

Раніше ми ділилися добіркою зворушливих українських серіалів про кохання. А також розповідали про чотири захопливі серіали від Netflix, які можна подивитися за вихідні.

серіал історія телебачення українські зірки міні-серіал
Реклама
Реклама
Реклама