Українські серіали на реальних подіях — що варто подивитися

Кадр з серіалу "І будуть люди". Фото: скриншот

Українські серіали, засновані на реальних подіях, мають своє особливе значення. Вони нагадують глядачам про важливі історичні повороти, які змінили долю цілого народу.

Новини.LIVE діляться трійкою кращих український серіалів, заснованих на реальних подіях.

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І будуть люди

В основі історичної драми однойменний роман Анатолія Дімарова, який у свою чергу заснований на реальних фактах та долях людей. Сюжет розповідає про декілька поколь українців та їхнє життя на зламі епох — від Першої світової війни до приходу радянської влади.

Гвардія

Серіал розповідає про добровольців, які після на самому початку російського вторгнення в Україну вступили до Національної гвардії, щоб боронити країну. Події серіалу розгортаються під час Революції Гідності та війни на Донбасі.

Перші дні

Кожен епізод серіалу відображає реальні події та почуття, які переживали громадяни України після 24 лютого 2022 року. Історії головних героїв нагадують про те, що вдалося подолати українцям у перші дні повномасштабного вторгнення.

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