Украинские сериалы на реальных событиях - что стоит посмотреть

Кадр из сериала "И будут люди". Фото: скриншот

Украинские сериалы, основанные на реальных событиях, имеют свое особое значение. Они напоминают зрителям о важных исторических поворотах, которые изменили судьбу целого народа.

Новини.LIVE делятся тройкой лучших украинский сериалов, основанных на реальных событиях.

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И будут люди

В основе исторической драмы одноименный роман Анатолия Димарова, который, в свою очередь, основан на реальных фактах и судьбах людей. Сюжет рассказывает о нескольких поколениях украинцев и их жизни на рубеже эпох — от Первой мировой войны до прихода советской власти.

Гвардия

Сериал рассказывает о добровольцах, которые после в самом начале российского вторжения в Украину вступили в Национальную гвардию, чтобы защищать страну. События сериала разворачиваются во время Революции Достоинства и войны на Донбассе.

Первые дни

Каждый эпизод сериала отражает реальные события и чувства, которые переживали граждане Украины после 24 февраля 2022 года. Истории главных героев напоминают о том, что удалось преодолеть украинцам в первые дни полномасштабного вторжения.

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