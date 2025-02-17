Украинские сериалы на реальных событиях - что стоит посмотреть

Три украинских сериала, основанных на реальных событиях
Украинские сериалы, основанные на реальных событиях, имеют свое особое значение. Они напоминают зрителям о важных исторических поворотах, которые изменили судьбу целого народа.
Новини.LIVE делятся тройкой лучших украинский сериалов, основанных на реальных событиях.
И будут люди
В основе исторической драмы одноименный роман Анатолия Димарова, который, в свою очередь, основан на реальных фактах и судьбах людей. Сюжет рассказывает о нескольких поколениях украинцев и их жизни на рубеже эпох — от Первой мировой войны до прихода советской власти.
Гвардия
Сериал рассказывает о добровольцах, которые после в самом начале российского вторжения в Украину вступили в Национальную гвардию, чтобы защищать страну. События сериала разворачиваются во время Революции Достоинства и войны на Донбассе.
Первые дни
Каждый эпизод сериала отражает реальные события и чувства, которые переживали граждане Украины после 24 февраля 2022 года. Истории главных героев напоминают о том, что удалось преодолеть украинцам в первые дни полномасштабного вторжения.
Ранее мы делились подборкой трогательных украинских сериалов о любви. А также рассказывали о четырех увлекательных сериалах от Netflix, которые можно посмотреть за выходные.
Читайте Новини.LIVE!