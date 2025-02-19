Кращі серіали про виживання та постапокаліпсис — що подивитися

Кадр з серіалу "Шершні". Фото: Paramount

Серіали про виживання поєднують драму, екшн та психологічні випробування, тримаючи глядача у напрузі. Якщо вам подобається адреналін, інтрига та несподівані сюжетні повороти, то ця добірка точно для вас.

Новини.LIVE діляться найцікавішими серіалами про виживання.

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Загублені

Серіал який вже встиг стати культовим. У центрі сюжету пасажири авіарейсу, який зазнав падіння на тропічному острові. Герої змушені боротися за своє виживання та шукати спроб повернутися додому, однак вони і не здогадуються, які таємниці приховує загадковий острів.

Сотня

Після ядерної катастрофи на Землі людство побудувало нове життя на орбітальній станції, однак їхні ресурси на межі. Сто підлітків вирушають у експедицію, аби перевірити, чи стала планета знову придатною для життя.

Шершні

Історія розповідає про авіакатастрофу, яка трапилася у 1996 році. Літак, на борту якого була дівоча шкільна команда з футболу, падає посеред лісу. Дівчата змушені самостійно виживати, але поступово події перетворюються на щось набагато жахливіше.

Останні з нас

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Бункер

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Вейворд Пайнс

Спеціальний агент секретної служби США пісял аварії потрапляє до маленького Вейворд Пайнс, де загадково зникли його колеги. На перший погляд звичайне містечко насправді приховує в собі дуже багато таємниць.

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