Найкращі українські комедії — що подивитися ввечері

Фільм "Найкращі вихідні". Фото: Film.ua

Якісне кіно може зробити будь-який день кращим. Серед українських комедій точно знайдеться та, яка зарядить вас позитивом та подарує гарний настрій.

Новини.LIVE діляться п'ятіркою веселих фільмів українською для яскравого вечора.

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Сусідка (2022)

Затятий холостяк Петро і планів не має одружуватися і міняє дівчат, як рукавички. Аж поки не б'ється об заклад зі своїм другом Олега, що зможе прожити місяць під одним дахом із жінкою. Кандидатка знайшла швидко — Олегова сестра із двома дітьми, яка як раз шукає нове житло.

Найкращі вихідні (2022)

Чотири несхожі одна на одну історії об'єднує найбільший у Східній Європі фестиваль Atlas Weekend у Києві. Кожен із героїв приїхав до столиці зі своїми планами, однак ці вихідні стануть повною несподіванкою.

Крашанка (2024)

Родина, яка не бачилася багато років, під час війни зустрічається у батьківському домі на Великдень. Поки доньки та син сваряться між собою та намагаються знайти спокою, батько вирішує зупинити війну.

Я працюю на цвинтарі (2021)

Драмеді з елементами чорного гумору розповідає про Олександра, який виготовляє пам'ятники на цвинтарі. Герой вже втомився від своєї роботи, але не через її похмуру сторону, а через щоденні спілкування із людьми. Однак у житті Олександра все може змінитися, коли приходить нове керівництво.

Велика прогулянка (2022)

Сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних сімей, які на вихідні приїхали відпочити на природі. Звичайний сімейний вихідний перетворюється на справжню пригоду із суперечками, гумором та зірковими гостями.

Раніше ми розповідали, що номінований на "Оскар-2025" фільм про війну в Україні покажуть у кінотеатрах. А також пропонуємо добірку найкращих українських серіалів, заснованих на реальних подіях.