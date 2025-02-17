Фільм Камінь, папір, ножиці отримав престижну премію BAFTA

Кадр з фільму "Камінь, папір, ножиці". Фото: скриншот

Короткометражна стрічка "Камінь, папір, ножиці" стала найкращою в одній із номінацій на британській премії BAFTA. Це фільм про війну в Україні, заснований на реальних подіях.

Про це повідомили на сайті премії BAFTA в неділю, 16 лютого.

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Фільм "Камінь, папір, ножиці"

Стрічка "Камінь, папір, ножиці" перемогла у номінації "Найкраща британська короткометражна стрічка". Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський. Також у зйомках взяли участь українські актори — Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Кадр зі стрічки "Камінь, папір, ножиці". Фото: скриншот

Фільм знятий на основі реальних подій. Він присвячений вторгненню в Україну. Події в стрічці розгортались в лютому 2022 року. Головний герой — молодий хлопець Іван, батько якого працює хірургом та оперує поранених українських захисників й цивільних у бункері. Самому ж Іванові довелося взяти до рук зброю, аби захистити близьких.

Актор Олександр Рудинський отримав нагороду в Королівському фестивальному залі Лондона. Він нагадав ще раз світу про війну в Україні та подякував тим, хто нас підтримує.

"Я присвячую цю нагороду своєму другу, Жені Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до початку зйомок", — сказав Рудинський.

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